Chapra News: ट्रैक्टर के नीचे आने से बाइक सवार की मौत

Chapra News: गड़खा-मानपुर रोड पर बुधवार की शाम हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। पंकज तिवारी की पहचान आधार कार्ड से हुई। हादसे के समय पंकज की बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई, जिसके बाद एक ईंट लदा ट्रैक्टर उनकी बाइक पर चढ़ गया।

Chapra News: गड़खा-मानपुर रोड पर सड़क हादसा, कुदरबाधा गांव के पास दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर के बाद हुआ हादसा ईंट लदे ट्रैक्टर का चक्का चढ़ने से युवक की मौके पर दर्दनाक मौत, एक अन्य घायल फोटो- पेज तीन की लीड गड़खा, एक संवाददाता। गड़खा-मानपुर मेन रोड पर गड़खा थाना क्षेत्र के कुदरबाधा गांव के पास बुधवार की शाम हुए सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक 35 वर्षीय पंकज तिवारी जलालपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव निवासी परमेश्वर तिवारी के पुत्र थे। पास में मिले आधार कार्ड से उनकी पहचान हुई।

हादसे का विवरण प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पंकज तिवारी अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान कुदरबाधा गांव के पास सामने से आ रही दूसरी बाइक से उनकी जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों बाइक सवार सड़क पर गिर पड़े। इसी बीच पीछे से आ रहा ईंट लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क पर गिरे पंकज तिवारी के ऊपर चढ़ गया। ट्रैक्टर का चक्का शरीर पर चढ़ जाने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि घटनास्थल पर मौजूद लोग सहम उठे। वहीं दूसरी बाइक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल भेजा गया। हादसे की सूचना मिलते ही गड़खा पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कागजी कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए छपरा सदर अस्पताल भेज दिया।

पुलिस की कार्रवाई दुर्घटना में शामिल ईंट लदे ट्रैक्टर को भी जब्त कर थाना लाया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए सड़क पर आवागमन प्रभावित रहा। ग्रामीणों की भीड़ और वाहनों की कतार लग गई। - चालक युवक का शव पहुचते ही स्वजनों में मचा कोहराम परसा, एक संवाददाता। मकेर थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में जान गंवाने वाले परसा प्रखंड के बलहा गांव निवासी मो. निराले खान का शव बुधवार की सुबह पैतृक गांव पहुंचते ही पूरे गांव में मातम पसर गया।

परिवार की प्रतिक्रिया शव देखते ही परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया। मृतक तीन भाइयों में सबसे बड़ा था। पड़ोसी सह उपमुखिया मो. सोनू ने बताया कि मो. निराले खान अपने गांव के नीरज कुमार राम और मो. फहीम के साथ बाइक से किसी कार्य से मकेर जा रहे थे।इसी दौरान कुसहा गांव के समीप बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई। दुर्घटना में तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मो. निराले खान को मृत घोषित कर दिया।

अस्पताल में भर्ती वहीं घायल नीरज कुमार राम और मो. फहीम को बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। शव गांव पहुंचने की सूचना पर मुखिया प्रतिनिधि राजेश राय, पूर्व मुखिया राज किशोर राय एवं उपमुखिया मो. सोनू ने शोकाकुल परिवार से मिलकर गहरी संवेदना व्यक्त की। हादसे के बाद पिता मोहर्रम खान, माता सहजादी बेगम, भाई मो. आरिफ और मो. दुलारे सहित पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है। गांव में शोक का माहौल व्याप्त है।