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Chapra News: जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: दरियापुर के रामपुर जैती गांव में किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैठक में किसानों ने निर्णय लिया कि वे अपनी जमीन किसी भी कीमत पर सरकार को नहीं देंगे। उनका तर्क है कि सिक्सलेन बाईपास के लिए दूसरी जगह भूमि अधिग्रहित की जानी चाहिए। अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

Chapra News: जमीन अधिग्रहण के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन

Chapra News: फोटो-9- दरियापुर के रामपुर जैती में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ रविवार को प्रदर्शन व बैठक करते किसान

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प्रदर्शन का आयोजन

दरियापुर, एक संवाददाता। प्रखंड के रामपुर जैती गाँव स्थित स्वास्थ्य उपकेंद्र के समीप रविवार को किसानों ने जमीन अधिग्रहण के विरोध में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन से पूर्व किसानों की एक बड़ी बैठक आयोजित की गई, जिसमें धर्मांगत, रामपुर जैती, जैतीपुर, खजौता, टोलापर सहित कई गाँवों के किसान शामिल हुए। बैठक में किसानों ने एक स्वर से निर्णय लिया कि वे किसी भी कीमत पर अपनी जमीन सरकार को नहीं देंगे।

किसानों का विरोध

इसके बाद उपस्वास्थ्य केंद्र के समीप, जहाँ सड़क के लिए भूमि का सर्वे किया गया है, किसानों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि सिक्सलेन बाईपास के लिए दूसरी जगह भूमि अधिग्रहित की जानी थी, लेकिन राजनीतिक साजिश के तहत उनके गाँव की ओर सर्वे कराया गया। उनका सुझाव है कि छपरा-हाजीपुर फोरलेन को ही सिक्सलेन में विकसित किया जाए। उनका कहना है कि यदि इस क्षेत्र से सड़क निकाली गई तो आबादी की बड़ी मात्रा में जमीन अधिग्रहित हो जाएगी और खेती योग्य भूमि भी नहीं बचेगी। इस इलाके के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, जिससे उनकी आजीविका प्रभावित होगी। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। प्रदर्शन में जनार्दन सिंह, सत्येंद्र सिंह, रामसूरत साह, संजय साह, वीरेंद्र प्रसाद राय, विजय राय, चंदेश्वर राय, रामविनोद राय, सोहन कुमार दास, राजदेव राय, बच्चा बाबू तिवारी, प्रवीण कुमार राय, चंचला देवी, शांति देवी, गीता देवी, लालती देवी, सुशीला देवी, किरण देवी, पंकज कुमार, निरसू नारायण राय, महेश राय सहित दर्जनों किसान शामिल हुए।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किसानों ने जमीन अधिग्रहण के खिलाफ कब प्रदर्शन किया?
किसानों ने रविवार को जमीन अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन किया।
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