Chapra News: मढ़ौरा से चीनी मिल को तरैया शिफ्ट करने के प्रस्ताव पर फूटा जनाक्रोश

Chapra News: बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा मढ़ौरा की बजाय तरैया में नई चीनी मिल की स्थापना के फैसले के खिलाफ स्थानीय किसान, मजदूर और जनप्रतिनिधि नाराज़ हैं। ऐतिहासिक मढ़ौरा चीनी मिल के पुनरुद्धार की उम्मीद खत्म हो रही है, और लोगों ने सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

Chapra News: विधायक, किसान-मजदूर और स्थानीय लोगों ने जताई नाराजगी सांसद को भी सौंपा जाएगा ज्ञापन मढ़ौरा, एक संवाददाता। बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा नई चीनी मिल की स्थापना के लिए मढ़ौरा की बजाय तरैया अंचल की भूमि को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी पत्र सामने आने के बाद मढ़ौरा में जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है।

स्थानीय लोगों की नाराजगी दशकों से बंद पड़ी ऐतिहासिक मढ़ौरा चीनी मिल के पुनरुद्धार की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को इस सरकारी पहल से गहरा झटका लगा है। स्थानीय किसान, मजदूर, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने इसे मढ़ौरा के साथ अन्याय बताते हुए सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है। स्थानीय व्यवसायी संघ के विष्णु गुप्ता, मिल मजदूर संघ के सचिव रामबाबू सिंह सहित अन्य लोगों का कहना है कि जिस चीनी मिल ने कभी पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान दी थी, उसी परिसर में आधुनिक चीनी मिल की स्थापना सबसे उपयुक्त होगी। उनका तर्क है कि यहां पहले से औद्योगिक आधारभूत ढांचा, पर्याप्त भूमि और गन्ना किसानों का वर्षों पुराना जुड़ाव मौजूद है। ऐसे में नई चीनी मिल को तरैया ले जाने का प्रस्ताव मढ़ौरा के विकास और यहां के किसानों के हितों पर सीधा आघात है।

किसानों की मांग किसान-मजदूर संगठन के अधिवक्ता रवि रंजन सिंह, शंकर ओझा, नागेंद्र राय सहित अन्य लोगों ने भी सरकार के इस कदम पर कड़ी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मिल बंद होने के बाद हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित हुई थी और अब उसके पुनर्जीवन की उम्मीद जगी थी। यदि सरकार ने मढ़ौरा की अनदेखी की तो व्यापक जनआंदोलन शुरू किया जाएगा। मढ़ौरा विधायक व पूर्व मंत्री जितेंद्र कुमार राय ने भी इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा कि मढ़ौरा की ऐतिहासिक चीनी मिल और यहां उपलब्ध भूमि की अनदेखी करना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि गत माह उन्होंने तरैया के राजद नेता शैलेंद्र प्रताप के साथ उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात कर मढ़ौरा चीनी मिल को पुनः चालू करने की मांग रखी थी। उस समय सकारात्मक पहल का भरोसा दिया गया था। ऐसे में अब तरैया की भूमि को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी पत्र से लोगों में भ्रम और निराशा की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मढ़ौरा चीनी मिल को चालू करने का आश्वासन पहले भी कई बार दिया जा चुका है। वर्ष 2015 में मढ़ौरा की एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीनी मिल को चालू कराने की बात कही थी। वहीं, नवंबर 2025 में अमनौर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी मीडिया से बातचीत में मढ़ौरा चीनी मिल के पुनर्जीवन की बात दोहराई थी। ऐसे में सरकार के ताजा पत्र ने लोगों की उम्मीदों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सरकारी पत्र सामने आने के बाद क्षेत्र में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने सांसद राजीव प्रताप रूडी से इस मुद्दे पर स्पष्ट रुख अपनाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि मढ़ौरा के हितों की रक्षा के लिए प्रभावी पहल नहीं हुई तो सांसद को ज्ञापन सौंपकर विरोध दर्ज कराया जाएगा। फिलहाल पूरे क्षेत्र की निगाहें जिला प्रशासन की रिपोर्ट और राज्य सरकार के अगले फैसले पर टिकी हैं।

रामकोला में चीनी मिल की संभावनाएं रामकोला में चीनी मिल खुलने की संभावना से किसानों में खुशी, गन्ना खेती को मिलेगी नई रफ्तार तरैया, एक संवाददाता। तरैया प्रखंड के रामकोला स्थित वर्षों से बंद पड़ी चीनी मिल की भूमि पर फिर से चीनी मिल स्थापित होने की संभावना से किसानों में खुशी की लहर है। पिछले महीने सारण के जिलाधिकारी एवं राजस्व विभाग के अधिकारियों ने रामकोला पहुंचकर भूमि का निरीक्षण किया था। बताया जा रहा है कि इसी भूमि पर नई चीनी मिल की स्थापना के लिए स्थल का चयन किया गया है। किसानों का कहना है कि यदि चीनी मिल शुरू होती है तो तरैया के अलावा अमनौर, भेल्दी, गड़खा, मकेर, पानापुर, इसुआपुर, मशरक और मढ़ौरा सहित जिले के कई प्रखंडों में फिर से बड़े पैमाने पर गन्ने की खेती शुरू होगी। वहीं, चंचलिया दियारा में गंडक नदी पर पुल बनने के बाद मुजफ्फरपुर जिले के किसानों को भी गन्ना उत्पादन का लाभ मिलेगा। चंचलिया के किसान व मुखिया नंदकिशोर राय, बीडीसी पूनम देवी, किसान अशोक कुमार यादव, राजेश राय, माधोपुर के चंद्रमा कुशवाहा, सुदीस राय और संग्रामपुर के सुबोध सिंह व छठु राय ने कहा कि गन्ने की खेती किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करती है और क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ाती है। किसानों ने सरकार से रामकोला में शीघ्र चीनी मिल स्थापित करने की दिशा में ठोस पहल करने की मांग की है। उनका कहना है कि मिल शुरू होने से क्षेत्र के किसानों के अच्छे दिन फिर लौट सकते हैं。