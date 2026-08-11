Chapra News: यूट्यूब से मिली पपीते की खेती की राह, एक एकड़ में 5 लाख तक कमाई

Chapra News: चिंतामनगंज बाजार के किसान मोहम्मद इरफान ने पारंपरिक खेती से हटकर रेड लेडी 786 वैरायटी के पपीते की खेती की है। उन्होंने एक एकड़ में इसकी खेती कर लागत 35-45 हजार रुपये में तीन से पांच लाख रुपये की आमदनी की उम्मीद जताई। इरफान की सफलता से अन्य किसान भी पपीते की खेती को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।

Chapra News: चिंतामनगंज बाजार के किसान मोहम्मद इरफान ने रेड लेडी 786 वैरायटी से बदली खेती की तस्वीर एक पौधे से एक बार में 50 से 100 किलो तक फल मिलने का दावा 35 से 45 हजार रुपये की लागत में तीन से पांच लाख तक आमदनी की उम्मीद अब दूर दूर से जानकारी लेने पहुंच रहे किसान 3 - गड़खा प्रखंड के चिंतामनगंज में पपीते का फल दिखाते किसान मोहम्मद इरफान पेज चार की फ्लायर गड़खा, एक संवाददाता। प्रखंड के चिंतामनगंज बाजार के किसान मोहम्मद इरफान ने पारंपरिक खेती से अलग हटकर पपीते की खेती को आमदनी का बेहतर जरिया बनाया है। उन्होंने करीब एक एकड़ खेत में रेड लेडी 786 वेरायटी के पपीते की खेती की है। कम समय में पौधों में फलन शुरू होने और अच्छी पैदावार देखकर आसपास के किसान भी पपीते की खेती के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। अब कई किसान इरफान के खेत पर पहुंचकर इसकी खेती के तरीके और लागत-आमदनी की जानकारी ले रहे हैं।

मोबाइल पर वीडियो देख आया खेती का विचार किसान मोहम्मद इरफान ने बताया कि एक दिन वह मोबाइल पर यूट्यूब देख रहे थे। इस दौरान उनकी नजर पपीते की खेती से संबंधित एक वीडियो पर पड़ी। उन्होंने पूरा वीडियो देखा। पपीते की उन्नत वेरायटी, कम समय में फलन और बेहतर आमदनी की जानकारी ने उन्हें प्रभावित किया। इसके बाद उन्होंने इंटरनेट पर पपीते की खेती से जुड़ी और जानकारी जुटानी शुरू की। सर्च करने पर उन्हें पता चला कि रेड लेडी 786 वेरायटी का बीज या पौधा मुजफ्फरपुर में मिल रहा है। इसके बाद वहां से करीब 800 पौधे लाकर एक एकड़ खेत में इसकी खेती शुरू कर दी।

दो से तीन महीने में शुरू हो गया फलन इरफान के अनुसार पपीते के पौधों का विकास काफी तेजी से हुआ। लगाने के महज दो से तीन महीने के अंदर पौधे करीब डेढ़ से दो फीट के हो गए और उनमें फलन शुरू हो गया। खेत में लगे पौधों में फल आने के बाद उनका उत्साह और बढ़ गया। उन्होंने बताया कि रेड लेडी 786 वेरायटी के पौधों में अच्छी संख्या में फल लग रहे हैं। एक बार में एक पौधे से करीब 50 किलो से लेकर एक क्विंटल तक फल निकल जाता है。

तीन साल तक फल लेने का दावा किसान ने बताया कि इस वेरायटी की खेती में एक बार पौधे लगाने के बाद करीब तीन साल तक फल लिया जा सकता है। इससे किसान को लगातार आमदनी का जरिया मिल जाता है। उन्होंने कहा कि पपीते की खेती में नियमित देखभाल और उचित प्रबंधन जरूरी है। समय-समय पर सिंचाई, खाद और पौधों की निगरानी करने से बेहतर उत्पादन हासिल किया जा सकता है।

35 से 45 हजार खर्च, तीन से पांच लाख तक आमदनी इरफान के मुताबिक एक एकड़ में पपीते की खेती करने में करीब 35 से 45 हजार रुपये तक खर्च आता है। मौसम और उत्पादन अनुकूल रहने पर इससे तीन से पांच लाख रुपये तक की आमदनी हो सकती है। उनका कहना है कि धान, गेहूं और मक्का जैसी पारंपरिक फसलों की तुलना में पपीते की खेती अधिक लाभकारी साबित हो रही है। पपीते की खेती से किसान को सालभर अलग अलग समय पर आमदनी मिल सकती है।

अब दूसरे किसानों को भी दे रहे जानकारी पपीते की खेती में सफलता की जानकारी मिलने के बाद आसपास के कई किसान इरफान के खेत पर पहुंच रहे हैं। किसान उनसे पौधे लगाने का समय, वेरायटी, लागत, सिंचाई और फलन के बारे में जानकारी ले रहे हैं। इरफान भी अपने अनुभव के आधार पर किसानों को इसकी खेती के बारे में जानकारी दे रहे हैं। उनका कहना है कि यदि किसान नई तकनीक और उन्नत किस्मों को अपनाएं तो कम जमीन में भी बेहतर आमदनी हासिल कर सकते हैं।

पारंपरिक खेती से अलग बढ़ी उम्मीद मोहम्मद इरफान का कहना है कि किसान आमतौर पर धान, गेहूं और मक्का की खेती पर निर्भर रहते हैं। इन फसलों में लागत और मेहनत के मुकाबले कई बार अपेक्षित आमदनी नहीं हो पाती। पपीते की खेती ने उन्हें एक नया विकल्प दिया है। यूट्यूब पर देखे गए एक वीडियो से शुरू हुआ प्रयोग अब आसपास के किसानों के लिए भी चर्चा का विषय है।