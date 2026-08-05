Chapra News: सारण में 9 से 17 अगस्त तक हर घर तिरंगा का महाअभियान

Chapra News: स्वतंत्रता दिवस से पहले सारण में 'हर घर तिरंगा' अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। 9 से 17 अगस्त तक प्रभात फेरी, बाइक रैली, सांस्कृतिक कार्यक्रम, और पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गरीब परिवारों को नि:शुल्क तिरंगा दिया जाएगा, जबकि सक्षम नागरिकों से घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

Chapra News: हर प्रखंड में होंगे देशभक्ति के कार्यक्रम

हर घर तिरंगा' बनाएगा जन-आंदोलन गरीब परिवारों तक पहुंचेगा तिरंगा छपरा, नगर प्रतिनिधि। स्वतंत्रता दिवस से पहले सारण में 'हर घर तिरंगा' अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी शुरू हो गई है। जिले में 9 से 17 अगस्त तक प्रभात फेरी, बाइक व साइकिल रैली, वाद-विवाद, इलोक्यूशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और व्यापक पौधरोपण जैसे आयोजनों की श्रृंखला चलेगी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को नि:शुल्क तिरंगा उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि सक्षम लोगों को स्वयं तिरंगा खरीदकर घरों पर फहराने के लिए प्रेरित किया जाएगा। अभियान की तैयारियों को लेकर बुधवार को समाहरणालय में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में डीएम ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर 9 से 17 अगस्त तक का विस्तृत इवेंट कैलेंडर तैयार करने का निर्देश दिया।

तिरंगा निर्माण और सरकारी प्रयास उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड में प्रभात फेरी, वाद-विवाद प्रतियोगिता, इलोक्यूशन, हेलमेट के साथ बाइक रैली तथा साइकिल रैली जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। कला एवं संस्कृति विभाग के माध्यम से प्रत्येक प्रखंड में चार-चार हजार तिरंगे उपलब्ध कराए जाएंगे। इनमें प्राथमिकता उन परिवारों को दी जाएगी जो तिरंगा खरीदने में सक्षम नहीं हैं। वहीं सक्षम नागरिकों को स्वयं तिरंगा खरीदकर अपने घरों पर लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तिरंगा निर्माण का कार्य जीविका के माध्यम से कराया जाएगा। डीएम ने सभी सरकारी कार्यालयों को भी अपने स्तर से राष्ट्रीय ध्वज खरीदने तथा फ्लैग कोड का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

विद्यालयों में प्रतियोगिताएं और जागरूकता जिला शिक्षा पदाधिकारी को विद्यालय, संकुल, प्रखंड, अनुमंडल और जिला स्तर पर स्कूली बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कराने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि हर घर तिरंगा थीम पर सर्वश्रेष्ठ विद्यालयी सांस्कृतिक टीम का प्रदर्शन 15 अगस्त के मुख्य समारोह में कराया जाए। डीएम ने प्रत्येक प्रखंड में 'सेल्फी विद तिरंगा' स्टैंड स्थापित करने और अभियान के साथ व्यापक पौधरोपण कार्यक्रम चलाने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जिन विद्यालयों और सरकारी परिसरों में चारदीवारी नहीं है, वहां पौधरोपण के माध्यम से बायोफेंसिंग या वायर फेंसिंग विकसित करने की योजना पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए मनरेगा, वन विभाग और कृषि विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

राष्ट्रप्रेम और जनभागीदारी का प्रतीक अभियान बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आईसीडीएस), जिला परियोजना प्रबंधक जीविका, जिला स्वास्थ्य प्रबंधक तथा जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी को विभागीय स्तर पर समन्वित कार्ययोजना तैयार कर जनजागरूकता, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रभात फेरी, रैली, ध्वजारोहण तथा सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी का प्रतीक है। प्रत्येक सरकारी कार्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, पंचायत भवन, स्वास्थ्य संस्थान और अधिक से अधिक घरों पर तिरंगा फहराने के लिए समयबद्ध एवं प्रभावी कार्ययोजना के साथ अभियान चलाया जाएगा।