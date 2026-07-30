Chapra News: बिहार बंद को लेकर चाक-चौबंद रही सुरक्षा व्यवस्था

Chapra News: छपरा में विरोध दिवस और बिहार बंद के संदर्भ में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रखी गई। शहर के चौक-चौराहों पर अर्धसैनिक बल की तैनाती की गई और सुरक्षा के कारण आम लोगों ने राहत महसूस की। पिछले 24 घंटे में विशेष अभियान के तहत 62 गिरफ्तारी और 813 लीटर शराब जब्त की गई।

Chapra News: शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहा चप्पे-चप्पे पर पुलिस व अर्द्धसैनिक बल की तैनाती फोटो 9 टाउन थाना चौक पर गुरुवार को की गयी अर्धसैनिक बल के जवान की तैनाती छपरा, हमारे संवाददाता l विरोध दिवस और बिहार बंद के आह्वान को देखते हुए गुरुवार को छपरा शहर में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद रही। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए जिला पुलिस प्रशासन ने पहले से ही व्यापक तैयारी कर रखी थी।

सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, संवेदनशील स्थलों तथा सरकारी कार्यालयों के आसपास आईटीबीपी, बिहार पुलिस, बीएमपी और दंगा निरोधक दस्ते की संयुक्त तैनाती की गई थी। सुरक्षा व्यवस्था के कारण पूरे दिन शहर में पुलिस की सक्रिय मौजूदगी देखने को मिली। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार स्वयं सुरक्षा व्यवस्था की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे। कंट्रोल रूम से लेकर शहर के विभिन्न इलाकों तक पुलिस की गतिविधियों पर उनकी सीधी नजर बनी रही। उन्होंने सभी पुलिस पदाधिकारियों को सतर्क रहकर कानून-व्यवस्था बनाए रखने तथा किसी भी सूचना पर तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

पुलिस गश्त की गतिविधियाँ शहर के विभिन्न इलाकों में एडिशनल एसपी राम पुकार सिंह लगातार भ्रमण करते रहे। टाउन थाना अध्यक्ष संजीव कुमार, भगवान बाजार थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर रणधीर कुमार तथा मुफस्सिल थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर शशि रंजन अपने-अपने थाना क्षेत्रों में पुलिस बल के साथ गश्त करते रहे। इसके अलावा अन्य थाना क्षेत्रों में भी पुलिस पदाधिकारी लगातार पेट्रोलिंग कर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। पुलिस टीमों ने प्रमुख बाजारों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सरकारी प्रतिष्ठानों तथा भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी बाइक के पुलिस के द्वारा रखी। संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच भी की गई ताकि किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधि को समय रहते रोका जा सके। पुलिस की सक्रियता के कारण पूरे शहर में सुरक्षा का माहौल बना रहा और आम लोगों ने भी राहत महसूस की।

गिरफ्तारी और जब्ती की जानकारी गौरतलब है कि 25 जुलाई को हुई हिंसक घटना के बाद से सारण पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इस बार सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया गया। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। दिनभर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था और लगातार पुलिस गश्ती के बीच छपरा शहर में स्थिति पूरी तरह सामान्य और शांतिपूर्ण बनी रही। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने तथा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की।

विशेष अभियान की कार्रवाई 24 घंटे में 62 गिरफ्तार, 813 लीटर शराब व मादक पदार्थ जब्त छपरा हमारे संवाददाता। जिले में अपराध और शराब तस्करी पर शिकंजा कसते हुए पिछले 24 घंटे में विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गयी। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर जिलेभर में चलाए गए अभियान के दौरान 21 वारंटियों और 11 शराब कारोबारियों सहित कुल 62 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। अभियान का उद्देश्य अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, बिक्री और परिवहन पर रोक लगाना तथा देशी शराब की भट्टियों को ध्वस्त करना था। गिरफ्तार अभियुक्तों में सात शराब के सेवन, आठ आईटी एक्ट, तीन हत्या के प्रयास, तीन धोखाधड़ी, दो एनडीपीएस एक्ट, एक चोरी, एक गृहभेदन, एक खनन तथा चार अन्य मामलों के आरोपी शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 813 लीटर अवैध शराब 138 लीटर देशी शराब व 675 लीटर स्प्रिट जब्त की। इसके अलावा 20.71 ग्राम स्मैक, एक मोटरसाइकिल, एक कार, दो पीला बालू लदे ट्रैक्टर, तीन ब्लूटूथ डिवाइस, दो वॉकी-टॉकी, एक बैटरी, दो चार्जर, एक हेडफोन, नौ मोबाइल, दो आधार कार्ड, दो एडमिट कार्ड, एक सीओएस मशीन तथा 60,490 रुपये नकद बरामद किए गए। अभियान के दौरान तीन अपहृतों को भी सकुशल बरामद किया गया। यातायात सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने जिले में 58 वाहनों की जांच कर विभिन्न यातायात नियमों के उल्लंघन पर 75,500 रुपये का जुर्माना भी वसूला।