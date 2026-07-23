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Chapra News: हेमनगर में वय वंदना आयुष्मान कार्ड शिविर में 186 लाभार्थियों का हुआ पंजीकरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छपरा में सांसद राजीव प्रताप रूडी की पहल पर वय वंदना आयुष्मान कार्ड पंजीकरण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में 186 लाभार्थियों का पंजीकरण हुआ और उन्हें योजना से संबंधित जानकारी दी गई। भाजपा के नेताओं ने यह भी बताया कि सांसद गरीबों के स्वास्थ्य हित में कार्यरत हैं।

Chapra News: हेमनगर में वय वंदना आयुष्मान कार्ड शिविर में 186 लाभार्थियों का हुआ पंजीकरण

Chapra News: छपरा, एक संवाददाता। छपरा सदर प्रखंड की मौना पंचायत स्थित हेमनगर में सारण सांसद राजीव प्रताप रूडी की पहल पर वय वंदना आयुष्मान कार्ड पंजीकरण शिविर का आयोजन किया गया।

शिविर का उद्धाटन

शिविर में 186 पात्र लाभार्थियों का आयुष्मान कार्ड के लिए पंजीकरण किया गया। साथ ही लाभार्थियों को योजना से संबंधित जानकारी एवं सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। शिविर के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य व पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सांसद राजीव प्रताप रूडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं।

प्रतिनिधियों की टिप्पणियाँ

पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष रामदयाल शर्मा ने कहा कि सांसद रूडी लंबे समय से गरीब और जरूरतमंद लोगों के स्वास्थ्य हित में कार्य करते रहे हैं। रिविलगंज प्रखंड 20 सूत्री अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि वय वंदना आयुष्मान योजना जरूरतमंद परिवारों के लिए अत्यंत उपयोगी है। उन्होंने बताया कि आवश्यकता पड़ने पर सांसद कंट्रोल रूम के माध्यम से विभिन्न पंचायतों में आयुष्मान कार्ड शिविर लगाए जा रहे हैं।जिला भाजपा प्रवक्ता मदन कुमार सिंह ,सदर 20 सूत्री अध्यक्ष रिंकू सिंह , राजनाथ सिंह राजू, प्रियकांत कुशवाहा, आलोक सिंह, बिपिन शर्मा, सरल राम समेत कई कार्यकर्ताओं ने सहयोग किया।

बिजली आपूर्ति विवरण

25 जुलाई को सुबह नौ से 11 बजे तक बाधित रहेगी बिजली आपूर्ति एकमा। ग्रिड सब-स्टेशन एकमा में 25 जुलाई को निर्धारित मेंटेनेंस कार्य के कारण सुबह नौ बजे से 11 बजे तक करीब दो घंटे बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। इसका असर एकमा, मांझी, लहलादपुर, दाउदपुर व जलालपुर क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति पर पड़ सकता है। यह जानकारी विभागीय जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर (जेई) सावंत कुमार ने दी। जेई ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य के दौरान जिन पावर सब-स्टेशनों (पीएसएस) के पास वैकल्पिक 33 केवी लाइन उपलब्ध है, वहां से विद्युत आपूर्ति जारी रखने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि मेंटेनेंस कार्य पूरा होते ही बिजली आपूर्ति सामान्य कर दी जाएगी।

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