Chapra News: शीतलपुर ग्रिड में होने वाले मेंटेनेंस कार्य को लेकर दो घंटे तक बाधित रहेगी बिजली
Chapra News: होने वाले मेंटेनेंस कार्य को लेकर ग्रिड के परसा विद्युत सबस्टेशन अधीन क्षेत्रों में बुधवार को विद्युत की सप्लाई दो घंटे तक बंद रहेगी। शीतलपुर पॉवर ग्रिड की सहायक कार्यपालक अभियंता सोनाली ने बताया...
Chapra News: दिघवारा निसं l शीतलपुर पॉवर ग्रिड में होने वाले मेंटेनेंस कार्य को लेकर ग्रिड के परसा विद्युत सबस्टेशन अधीन क्षेत्रों में बुधवार को विद्युत की सप्लाई दो घंटे तक बंद रहेगी। शीतलपुर पॉवर ग्रिड की सहायक कार्यपालक अभियंता सोनाली ने बताया कि मेंटेनेंस कार्य को लेकर 5 अगस्त को परसा विद्युत उपकेंद्र में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विद्युत की सप्लाई बंद रहेगीlमेंटेनेंस का कार्य पूरा होने पर बिजली की आपूर्ति को फिर से बहाल कर दिया जाएगाl अधिकारी ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से पानी का भंडारण करने की अपील की हैl
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