Chapra News: सारण में जुलाई में 18,498 मरीजों ने लिया ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श

Chapra News: 349 स्वास्थ्य केंद्र बने स्पोक, 19 केंद्रों पर डॉक्टरों के हब छपरा। ग्रामीण मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से डॉक्टरों से सलाह ले रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ई-संजीवनी सेवा ग्रामीण स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रही है। जुलाई में 18,498 मरीजों ने ऑनलाइन परामर्श लिया।

Chapra News: 349 स्वास्थ्य केंद्र बने स्पोक, 19 केंद्रों पर डॉक्टरों के हब छपरा, हमारे संवाददाता। ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को अब छोटी-बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के लिए बार-बार प्रखंड या जिला मुख्यालय के अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़ रही है। गांव के नजदीक स्थित स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर मरीज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधे डॉक्टर से जुड़ रहे हैं और अपनी बीमारी के संबंध में चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार स्वास्थ्य विभाग की ई-संजीवनी टेली कंसल्टेंसी सेवा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। सारण जिले में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा का दायरा लगातार बढ़ रहा है। जिले में 19 हब और 349 स्पोक संचालित किए जा रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को स्पोक, जबकि पीएचसी और सीएचसी को हब बनाया गया है। स्पोक सेंटर पर तैनात सीएचओ मरीजों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हब पर मौजूद चिकित्सकों से जोड़ते हैं। डॉक्टर मरीज की समस्या और लक्षणों को समझने के बाद आवश्यक दवा, जांच और आगे के उपचार को लेकर सलाह देते हैं।

ऑनलाइन परामर्श के आंकड़े जुलाई में 18,498 मरीजों को मिला ऑनलाइन परामर्श ई-संजीवनी टेली कंसल्टेंसी के प्रति ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते भरोसे का अंदाजा जुलाई के आंकड़ों से लगाया जा सकता है। इस दौरान जिले में 18,498 मरीजों ने ऑनलाइन चिकित्सकीय परामर्श लिया। इनमें दिघवारा सीएचसी के डॉ. रौशन कुमार सबसे आगे रहे। उन्होंने अकेले 3,296 मरीजों को ऑनलाइन परामर्श दिया। वहीं अमनौर सीएचसी के डॉ. शशांक शुभम ने 2,999 मरीजों को सलाह दी। तीसरे स्थान पर मांझी सीएचसी के डॉ. रोहित कुमार रहे, जिन्होंने 1,872 मरीजों को टेली कंसल्टेंसी के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श दिया।