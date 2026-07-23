Chapra News: सोनपुर मंडल में संरक्षा कार्यों को मिली गति

Chapra News: सोनपुर मंडल में रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। डीआरएम अमित शरण ने विभिन्न समपार फाटकों और निर्माणाधीन लिमिटेड हाइट सबवे का निरीक्षण किया। उन्होंने संरक्षा, गुणवत्ता, जल निकासी व्यवस्था और जनमानस की सुविधा की समीक्षा की। सभी कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

Chapra News: डीआरएम ने एलएचएस व समपार फाटकों का किया निरीक्षण सोनपुर। सोनपुर मंडल में रेल संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

डीआरएम का निरीक्षण डीआरएम अमित शरण ने गुरुवार को विभिन्न समपार फाटकों और निर्माणाधीन-विकसित किए गए लिमिटेड हाइट सबवे का निरीक्षण किया। इस दौरान डीआरएम ने संबंधित अधिकारियों के साथ संरक्षा, गुणवत्ता, जल निकासी की व्यवस्था व जनमानस की सुविधा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के क्रम में डीआरएम ने सोनपुर-भगवानपुर रेलखंड के बीच स्थित समपार फाटक संख्या-4 (स्पेशल ) पर निर्मित लिमिटेड हाइट सबवे का निरीक्षण किया । मंडल रेल प्रबंधक ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता, उपयोगिता और स्थानीय लोगों को मिलने वाली सुविधाओं का अवलोकन करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समपार फाटकों के स्थान पर एलएचएस जैसी संरचनाओं का विकास रेल व सड़क दोनों यातायात के लिए अधिक सुरक्षित और सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करता है।

निर्देश और सुरक्षा डीआरएम ने परमानंदपुर-नयागांव रेलखंड के बीच स्थित समपार फाटक संख्या-9 सी और दिघवारा-बड़ागोपाल रेलखंड के बीच स्थित अंबिका भवानी हॉल्ट के समीप स्थित समपार फाटक संख्या-18 का निरीक्षण किया । मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी संरक्षा संबंधी कार्य निर्धारित समयसीमा के भीतर उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं व निर्माण और अनुरक्षण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होंने यह भी कहा कि यात्रियों व स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोपरि है और समपार फाटकों के उन्मूलन और सुरक्षित विकल्पों के विकास की दिशा में सोनपुर मंडल निरंतर कार्य कर रहा है। इस अवसर पर वरिष्ठ मंडल इंजीनियर समन्वय एवं वरिष्ठ मंडल इंजीनियर प्रथम व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यह जानकारी गुरुवार की शाम पीआरआई रामप्रताप सिंह ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी ।