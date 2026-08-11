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Chapra News: पर्यावरण संरक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अवैध खनन-वन पातन पर कसेगा शिकंजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने कचरा प्रबंधन, आर्द्रभूमि संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त निर्देश दिए। जिला समाहरणालय में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा की गई, जिसमें वन संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाने के अभियान की चर्चा की गई। अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

Chapra News: पर्यावरण संरक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, अवैध खनन-वन पातन पर कसेगा शिकंजा

Chapra News: डीएम ने कचरा प्रबंधन, आर्द्रभूमि संरक्षण और सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्ती के दिए निर्देश छपरा, एक संवाददाता। जिला समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में पर्यावरण एवं वन विभाग की जिला स्तरीय टास्क फोर्स, जिला आर्द्रभूमि संरक्षण समिति और एकल उपयोग प्लास्टिक प्रतिबंध समिति की संयुक्त समीक्षा की गई।

बैठक के विषय

बैठक में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में वन संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने, आर्द्रभूमियों के संरक्षण, अवैध वन पातन, अवैध खनन, अवैध आरा मिल, वन्यजीव संरक्षण, कचरा प्रबंधन और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। सबसे पहले पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने जिले में हरित आवरण बढ़ाने के लिए लक्षित अभियान चलाने का निर्देश दिया।

अधिकारियों के निर्देश

उन्होंने वनों की कटाई पर प्रभावी रोक लगाने और पर्यावरण प्रदूषण की नियमित निगरानी करने को कहा। अवैध वन पातन, खनन और आरा मिल से संबंधित मामलों की समीक्षा करते हुए वन पदाधिकारी को सभी संबंधित विभागों और समिति सदस्यों को अद्यतन दिशा-निर्देश उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि कार्रवाई को लेकर किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे। बैठक में वन प्रमंडल पदाधिकारी सोनू कुमार,नगर आयुक्त रणजीत कुमार, सिविल सर्जन,जिला परिवहन पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और नगर निकायों के कार्यपालक पदाधिकारी मौजूद थे。

सामान्य प्रश्न

बैठक में किस विषय पर चर्चा की गई?
बैठक में वन संरक्षण, हरित आवरण बढ़ाने, आर्द्रभूमियों के संरक्षण, अवैध वन पातन, अवैध खनन, अवैध आरा मिल, वन्यजीव संरक्षण, कचरा प्रबंधन और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई।
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