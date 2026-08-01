Chapra News: श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता के निर्देश

Chapra News: श्रावणी मेले की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सोनपुर...

Chapra News: श्रावणी मेले की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा मेला संचालन पथ का भी डीएम ने किया निरीक्षण फोटो 24 नदी तट पर मेला की तैयारी के बारे में अधिकारियों से जानकारी लेते जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव छपरा, नगर प्रतिनिधि। श्रावणी मेला को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और श्रद्धालु-अनुकूल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सोनपुर के पहलेजा घाट, बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर तथा मेला संचालन स्थल का विस्तृत निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

तैयारी की समीक्षा उन्होंने पेयजल, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता, यातायात और भीड़ प्रबंधन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश देते हुए कहा कि श्रावणी मेले में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आमी मंदिर एवं आमी घाट का भी दौरा कर इसके समग्र विकास की संभावनाओं पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सबसे पहले पहलेजा घाट पहुंचकर श्रद्धालुओं के आवागमन एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने बाबा हरिहरनाथ मंदिर परिसर और मेला क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की समीक्षा की।

बुनियादी सुविधाओं पर बल उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि मेला प्रारंभ होने से पहले सभी मूलभूत सुविधाएं पूरी तरह कार्यशील होनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। बुनियादी सुविधाओं पर बल जिलाधिकारी ने मेला क्षेत्र में पर्याप्त पेयजल, अस्थायी एवं स्थायी शौचालय, समुचित प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सुविधा, नियंत्रण कक्ष, सीसीटीवी कैमरे, पब्लिक एड्रेस (पीए) सिस्टम तथा आपातकालीन सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय और त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था होनी चाहिए।

सुरक्षा के समुचित प्रबंध हो सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संवेदनशील स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी, प्रभावी बैरिकेडिंग तथा भीड़ प्रबंधन की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने के लिए वैकल्पिक मार्गों का निर्धारण, पार्किंग स्थलों का चिन्हांकन तथा अवैध पार्किंग पर सख्ती से रोक लगाने के निर्देश दिए। स्वच्छता को लेकर उन्होंने नगर निकाय एवं संबंधित विभागों को नियमित साफ-सफाई, ठोस कचरा प्रबंधन तथा मेला क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के निर्देश दिए। वहीं सिविल सर्जन को मेला अवधि में स्वास्थ्य शिविर स्थापित करने, आवश्यक दवाओं, चिकित्सकों एवं एंबुलेंस की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

आमी मंदिर में भी सुविधाओं का लिया जायजा जिलाधिकारी ने अनुमंडल पदाधिकारी, सोनपुर को भवन निर्माण विभाग से बैरिकेडिंग की मजबूती का प्रमाण-पत्र, विद्युत विभाग से विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र तथा आपदा प्रबंधन विभाग से सुरक्षा तैयारियों का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया, ताकि सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप सुनिश्चित हो सकें। आमी मंदिर में भी सुविधाओं का लिया जायजा श्रावणी मेला स्थल के निरीक्षण से पूर्व जिलाधिकारी ने अपर समाहर्ता, उप समाहर्ता भूमि सुधार, सोनपुर तथा अंचलाधिकारी, दिघवारा के साथ प्रसिद्ध आमी मंदिर एवं आमी घाट का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मंदिर परिसर के समग्र विकास तथा आमी घाट के विस्तार की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने उप समाहर्ता भूमि सुधार एवं अंचलाधिकारी को मंदिर एवं आसपास की संपूर्ण भूमि की मापी कर विस्तृत नक्शा शीघ्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि भविष्य की विकास योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।जिलाधिकारी ने कहा कि धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आमी मंदिर और श्रावणी मेला क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्षेत्र धार्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में और अधिक विकसित होगा.