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Chapra News: मेडिकल कॉलेज का भवन 15 अगस्त तक हैंडओवर करने का निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: जिला पदाधिकारी ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का किया निरीक्षण य एवं अस्पताल, छपरा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत संरचनाओं और मरीजों को उपलब्ध कराई जा

Chapra News: मेडिकल कॉलेज का भवन 15 अगस्त तक हैंडओवर करने का निर्देश

Chapra News: जिला पदाधिकारी ने राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का किया निरीक्षण ओपीडी, इमरजेंसी, विभिन्न वार्डों, औषधि वितरण केंद्र, जांच सुविधाओं, स्व cleanliness व्यवस्था का जायजा फोटो 20 - मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करते डीएम वैभव श्रीवास्तव, साथ में कॉलेज के प्राचार्य छपरा, हमारे संवाददाता।

निरीक्षण का उद्देश्य

जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने बुधवार को राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, छपरा का निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, आधारभूत संरचनाओं और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की विस्तृत समीक्षा की। जिला पदाधिकारी ने अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित निर्माण एजेंसी को 15 अगस्त तक सभी कार्य हर हाल में पूरा कर भवन का हैंडओवर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

निर्माण कार्य की निगरानी

उन्होंने बीएमएसआईसीएल के उप महाप्रबंधक को निर्माण एजेंसी के साथ समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने और नियमित निगरानी करने को कहा। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी, इमरजेंसी, विभिन्न वार्डों, औषधि वितरण केंद्र, जांच सुविधाओं, स्व cleanliness व्यवस्था, पेयजल, विद्युत आपूर्ति तथा मरीजों और उनके परिजनों को उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान सिविल सर्जन, मेडिकल कॉलेज के अधीक्षण तथा अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

समिति का गठन

निर्माण एवं अन्य लंबित कार्यों की नियमित समीक्षा के लिए डीएम ने मेडिकल कॉलेज अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति गठित करने का निर्देश दिया। समिति में निदेशक एनईपी, निदेशक डीआरडीए, जिला कार्यक्रम प्रबंधक (स्वास्थ्य) सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। समिति निर्माण कार्यों की प्रगति की लगातार निगरानी करेगी।

अन्य निर्देश

अस्पताल परिसर में जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। साथ ही मरीजों की सुविधा को देखते हुए मेडिकल कॉलेज को सदर अस्पताल एवं ब्लड बैंक से टैग कर एम्बुलेंस और रक्त की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। मरीजों के भोजन की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जीविका को स्वयं सहायता समूहों के चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं अस्पताल परिसर में हरियाली बढ़ाने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मनरेगा के माध्यम से पौधारोपण कराने का निर्देश भी दिया गया। डीएम ने अधीक्षक को निविदा के अनुरूप सभी कार्य समय-सीमा के भीतर पूरा कराने तथा आवश्यकता आधारित अतिरिक्त कार्यों के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिला पदाधिकारी ने अस्पताल के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते समय किस तिथि तक सभी कार्य पूरे करने का निर्देश दिया?
जिला पदाधिकारी ने 15 अगस्त तक सभी कार्य हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया।
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