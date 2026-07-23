Chapra News: सारण पुस्तकालय के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों को किया जाएगा सुदृढ़

Chapra News: जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सारण पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पुस्तकालय के संचालन में सुधार के लिए निर्देश दिए और निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन की पहल की। आय का उपयोग पुस्तकालय की स्थिति सुधारने में किया जाएगा। उन्होंने पुस्तक दान करने की अपील भी की।

Chapra News: जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण भवन के प्रथम तल पर कोचिंग संस्थानों के संचालन की होगी पहल छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा शहर के डाक बंगला रोड स्थित सारण पुस्तकालय का बुधवार की देर शाम जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय भवन और पूरे परिसर का जायजा लेते हुए उपलब्ध संसाधनों, आधारभूत संरचना, पुस्तक संग्रह और वर्तमान संचालन व्यवस्था की जानकारी ली।

पुस्तकालय के संचालन में सुधार उन्होंने पुस्तकालय के बेहतर संचालन और विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी को बताया गया कि सारण पुस्तकालय एक ट्रस्ट के अधीन संचालित है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सदर अनुमंडल पदाधिकारी हैं। इसके अलावा ट्रस्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, शिक्षाविदों सहित तीन अन्य निजी सदस्य शामिल हैं।

आवश्यक कार्रवाई का निर्देश जिला पदाधिकारी ने पुस्तकालय के सुव्यवस्थित और दीर्घकालिक संचालन के लिए आवश्यक बंदोबस्ती संबंधी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर निर्धारित शुल्क के आधार पर निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। इससे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग पुस्तकालय के रख-रखाव, संसाधनों के विकास और संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।

पुस्तक संग्रह को समृद्ध बनाना डीएम ने टेंडर प्रक्रिया से पहले प्री-बिड बैठक आयोजित करने को कहा, ताकि इच्छुक निवेदकों से सुझाव और प्रस्ताव प्राप्त कर पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जिला पदाधिकारी ने पुस्तकालय के पुस्तक संग्रह को समृद्ध बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, समाज के प्रबुद्ध लोगों और अन्य लोगों से पुस्तक दान करने की अपील करने और उन्हें इस अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और अन्य पाठकों को इसका लाभ मिल सके।