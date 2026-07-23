Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Chapra News: सारण पुस्तकालय के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों को किया जाएगा सुदृढ़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
Follow us on Google News
share

Chapra News: जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने सारण पुस्तकालय का निरीक्षण किया। उन्होंने पुस्तकालय के संचालन में सुधार के लिए निर्देश दिए और निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन की पहल की। आय का उपयोग पुस्तकालय की स्थिति सुधारने में किया जाएगा। उन्होंने पुस्तक दान करने की अपील भी की।

Chapra News: सारण पुस्तकालय के संचालन और शैक्षणिक गतिविधियों को किया जाएगा सुदृढ़

Chapra News: जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण भवन के प्रथम तल पर कोचिंग संस्थानों के संचालन की होगी पहल छपरा, नगर प्रतिनिधि। छपरा शहर के डाक बंगला रोड स्थित सारण पुस्तकालय का बुधवार की देर शाम जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुस्तकालय भवन और पूरे परिसर का जायजा लेते हुए उपलब्ध संसाधनों, आधारभूत संरचना, पुस्तक संग्रह और वर्तमान संचालन व्यवस्था की जानकारी ली।

पुस्तकालय के संचालन में सुधार

उन्होंने पुस्तकालय के बेहतर संचालन और विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयोगी बनाने की दिशा में कई आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिला पदाधिकारी को बताया गया कि सारण पुस्तकालय एक ट्रस्ट के अधीन संचालित है। ट्रस्ट के अध्यक्ष सदर अनुमंडल पदाधिकारी हैं। इसके अलावा ट्रस्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, शिक्षाविदों सहित तीन अन्य निजी सदस्य शामिल हैं।

आवश्यक कार्रवाई का निर्देश

जिला पदाधिकारी ने पुस्तकालय के सुव्यवस्थित और दीर्घकालिक संचालन के लिए आवश्यक बंदोबस्ती संबंधी प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के साथ-साथ शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने पुस्तकालय भवन के प्रथम तल पर निर्धारित शुल्क के आधार पर निजी कोचिंग संस्थानों के संचालन के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। इससे प्राप्त होने वाली आय का उपयोग पुस्तकालय के रख-रखाव, संसाधनों के विकास और संचालन व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जा सकेगा।

पुस्तक संग्रह को समृद्ध बनाना

डीएम ने टेंडर प्रक्रिया से पहले प्री-बिड बैठक आयोजित करने को कहा, ताकि इच्छुक निवेदकों से सुझाव और प्रस्ताव प्राप्त कर पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। जिला पदाधिकारी ने पुस्तकालय के पुस्तक संग्रह को समृद्ध बनाने पर भी जोर दिया। उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, शिक्षाविदों, समाज के प्रबुद्ध लोगों और अन्य लोगों से पुस्तक दान करने की अपील करने और उन्हें इस अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में अध्ययन के लिए अधिक से अधिक उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं और अन्य पाठकों को इसका लाभ मिल सके।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिला पदाधिकारी ने पुस्तकालय का निरीक्षण कब किया?
जिला पदाधिकारी ने बुधवार की देर शाम पुस्तकालय का निरीक्षण किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Chapra Latest News Chapra News Saran

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।