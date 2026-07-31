Chapra News: नए राशन कार्ड के लक्ष्य के करीब पहुंचा सारण जिला

Chapra News: छपरा में नए राशन कार्ड बनाने के विशेष अभियान में 48 हजार आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिले के डीएम वैभव श्रीवास्तव ने अधिकारियों को आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण आवेदनों को तेजी से निष्पादित करने का निर्देश दिया है। इस प्रक्रिया में सभी पात्र परिवारों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

Chapra News: लंबित आवेदनों के शीघ्र निष्पादन का डीएम ने दिया निर्देश आपसी समन्वय से लक्ष्य प्राप्त करने पर दिया जोर छपरा, नगर प्रतिनिधि। सारण जिले में नए राशन कार्ड बनाने के लिए चलाया जा रहा विशेष अभियान अब अपने लक्ष्य के अंतिम चरण में पहुंच गया है। जिले में अब तक लगभग 48 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिससे जिला निर्धारित लक्ष्य के काफी करीब पहुंच गया है।

आवेदन की कमी और सत्यापन हालांकि बड़ी संख्या में आवेदनों में आवश्यक दस्तावेजों की कमी और कुछ मामलों के सत्यापन लंबित होने पर जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को तेजी से कार्रवाई कर सभी पात्र परिवारों को समय पर राशन कार्ड उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने राशन कार्ड आवेदनों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह विशेष अभियान उत्साहजनक परिणाम दे रहा है और जिला लक्ष्य के काफी निकट पहुंच चुका है।

दस्तावेजों की स्थिति बैठक में बताया गया कि प्राप्त लगभग 48 हजार आवेदनों में से करीब 14 हजार मामलों में निवास प्रमाण-पत्र, आय प्रमाण-पत्र अथवा अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। इस पर जिलाधिकारी ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बीडीओ) को निर्देश दिया कि ऐसे सभी आवेदकों के आवश्यक प्रमाण-पत्र आरटीपीएस के माध्यम से शीघ्र बनवाकर आवेदन पूर्ण कराएं, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना के लाभ से वंचित न रहे।