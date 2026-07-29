Chapra News: मेरा युवा भारत के माध्यम से युवाओं को विकास अभियानों से जोड़ने की तैयारी तेज

Chapra News: जिला सलाहकार समिति की बैठक में 'मेरा युवा भारत' अभियान और महाविद्यालयों में नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति का निर्णय लिया गया। बैठक में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और जनकल्याणकारी अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए रणनीति पर चर्चा की गई। पंजीकरण अभियान 15 से 29 वर्ष के युवाओं के लिए चलाया जा रहा है।

Chapra News: जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित पंजीकरण अभियान और महाविद्यालयों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने का निर्णय फोटो 14 समीक्षा बैठक में शामिल डीआरडीए निदेशक वृष भानु कुमारी चंद्र व अन्य छपरा, नगर प्रतिनिधि। युवाओं की ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण और सामाजिक विकास के कार्यों से जोड़ने के उद्देश्य से संचालित 'मेरा युवा भारत' (एमवाई भारत) अभियान को जिले में गति देने की दिशा में बुधवार को महत्वपूर्ण पहल की गई।

बैठक में चर्चा जिला सलाहकार समिति की पहली बैठक में युवाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने, महाविद्यालयों में बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा विभिन्न जनकल्याणकारी अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित करने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। डीआरडीए निदेशक वृष भानु कुमारी चंद्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में संचालित होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की समीक्षा की गई।

पंजीकरण अभियान की जानकारी जिला युवा पदाधिकारी दीपंकर सिंह ने मेरा युवा भारत के प्रमुख कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि पोर्टल पर 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं का पंजीकरण अभियान चलाया जा रहा है। पंजीकरण के बाद युवा सरकार द्वारा संचालित राष्ट्र निर्माण एवं समाज सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी निभा सकते हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान में एक जुलाई से 15 अगस्त तक नशा मुक्त भारत अभियान के तहत व्यापक जनजागरूकता एवं युवाओं को जोड़ने का अभियान चलाया जा रहा है।

महाविद्यालयों में नोडल पदाधिकारियों की नियुक्ति डीआरडीए निदेशक ने सभी संबंधित विभागों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य संगठनों से समन्वित प्रयास करते हुए अधिक से अधिक युवाओं का पंजीकरण सुनिश्चित कराने का अनुरोध किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले के प्रत्येक महाविद्यालय में 'मेरा युवा भारत' के लिए एक नोडल पदाधिकारी तथा एक कैंपस एम्बेसडर नामित किया जाएगा। इनके माध्यम से महाविद्यालय स्तर पर युवा कार्यक्रमों का प्रभावी संचालन, जागरूकता गतिविधियों का विस्तार तथा युवाओं की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में उपस्थित सदस्य बैठक में जिला नियोजन पदाधिकारी, जिला खेल पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र, राष्ट्रीय सेवा योजना के नोडल पदाधिकारी सहित 'मेरा युवा भारत' के स्वयंसेवक उपस्थित रहे।