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Chapra News: सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर दें विशेष ध्यान : डीएम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: जिला प्रशासन ने 11 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में चयनित 16 मामलों में से केवल चार का निष्पादन होने की बात की है। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने सभी लंबित मामलों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है ताकि लोगों को समय पर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें।

Chapra News: सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों के त्वरित निष्पादन पर दें विशेष ध्यान : डीएम

Chapra News: 11 अगस्त के राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए चयनित 16 मामलों में केवल चार का हुआ निष्पादन लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का निर्देश फोटो-10 : कलेक्ट्रेट सभागार में शुक्रवार को समीक्षा बैठक करते डीएम वैभव श्रीवास्तव और साथ में डीडीसी लक्ष्मण तिवारी व एडीएम (विभागीय जांच) शिवकुमार पंडित छपरा, नगर प्रतिनिधि।

सहयोग शिविरों की समीक्षा

सहयोग शिविरों में आमजन से प्राप्त आवेदनों के त्वरित, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण निष्पादन को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े और उन्हें समय पर प्रशासनिक सेवाओं का लाभ मिल सके। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित समीक्षा बैठक में सहयोग शिविरों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों और आगामी राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए चयनित मामलों की प्रगति की समीक्षा की गई।

मामलों का निष्पादन

डीएम ने बताया कि 11 अगस्त को आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय सहयोग शिविर के लिए सारण जिले से कुल 16 मामलों का चयन किया गया है। इनमें से अब तक केवल चार मामलों का निष्पादन कर पोर्टल पर अपलोड किया गया है, जबकि शेष मामले लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने ऊर्जा, राजस्व, उद्योग व जल संसाधन विभाग से जुड़े लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए शीघ्र निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी मामलों का समाधान कर उन्हें पोर्टल पर अपलोड किया जाए और प्रत्येक मामले में संबंधित परिवादी से लिखित सहमति भी प्राप्त की जाए।

निर्देश और समन्वय

डीएम ने आवश्यकतानुसार विभिन्न विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। बैठक में द्वितीय अपील से जुड़े 159 मामलों की भी समीक्षा की गई। इनमें से 23 मामलों में अभी अनुपालन लंबित पाया गया। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों का अविलंब निष्पादन कर समय पर अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। बैठक के अंत में डीएम ने कहा कि आमजन की शिकायतों का त्वरित, पारदर्शी व गुणवत्तापूर्ण समाधान प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी अधिकारी पूरी संवेदनशीलता, जवाबदेही और समन्वय के साथ कार्य करें ताकि नागरिकों को समय पर न्याय व बेहतर प्रशासनिक सेवाएं मिल सकें।

सामान्य प्रश्न

11 अगस्त को आयोजित राज्य स्तरीय सहयोग शिविर में कितने मामले चयनित किए गए थे?
सारण जिले से कुल 16 मामलों का चयन किया गया था।
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