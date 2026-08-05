Chapra News: चित्राली ने शिव तांडव की प्रस्तुति कर सबका मन मोहा
Chapra News: मटिहान में आयोजित नौ दिवसीय शिव प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ के दौरान चित्राली उपाध्याय ने रात में शिव तांडव नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। उनके नृत्य ने उपस्थित श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। दर्शक उत्साह में 'हर-हर महादेव' के नारे लगाते रहे। अंत में आयोजकों ने चित्राली को सम्मानित किया।
Chapra News: फोटो- 8 दरियापुर के मटिहान में आयोजित शिव प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में मंगलवार की रात शिव तांडव प्रस्तुत करती चित्राली उपाध्याय दरियापुर, एक संवाददाता। प्रखंड के मटिहान में आयोजित नौ दिवसीय शिव प्राण प्रतिष्ठा यज्ञ में सनातनी चित्राली उपाध्याय ने मंगलवार की देर शाम शिव तांडव नृत्य की भावपूर्ण प्रस्तुति कर सबका मन मोह लिया। चित्राली के शिव तांडव पर भाव नृत्य की प्रस्तुति देखने के लिए काफी संख्या में श्रद्धालु यज्ञ में पहुंचे हुए थे। जैसे ही चित्राली उपाध्याय प्रस्तुति देने के लिए यज्ञ के बनाए गए मंच पर चढ़ी तो पूरा पंडाल तालियों की गड़गड़ाहट व हर-हर महादेव से गूंज उठा।
शिव तांडव नृत्य की प्रस्तुति के दौरान श्रद्धालु दर्शक बीच-बीच में हर-हर महादेव जय व शिव शंभू के नारे लगाते रहे जिससे माहौल पूरी तरह भक्तिमय बन गया। चित्राली शिव तांडव स्तोत्रम से अपनी प्रस्तुति की शुरुआत की। तत्पश्चात भगवान शिव के तांडव से लेकर सभी अलग-अलग भंगिमाओं की शानदार प्रस्तुति पर खूब वाह-वही बटोरी। आयोजक मंडल द्वारा चित्राली उपाध्याय को अंग वस्त्र व फूल माला से सम्मानित किया गया।
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