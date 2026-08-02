Chapra News: शिवालयों में होगी भोलेनाथ की जयकार, सावन की पहली सोमवारी आज

सुबह होते ही शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक स्थित शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाएंगी। 'हर-हर महादेव' और 'बोल बम' के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठेगा। पहली सोमवारी को लेकर मंदिर समितियों और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मंदिरों को फूलों व आकर्षक विद्युत सज्जा से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। सुबह से शुरू होगा जलाभिषेक का सिलसिला मंदिर समितियों के अनुसार सोमवार तड़के चार बजे से ही श्रद्धालुओं का आना शुरू हो जाएगा। बड़ी संख्या में शिवभक्त गंगाजल व अन्य पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करेंगे। कई श्रद्धालु दुग्धाभिषेक भी करेंगे। भक्त भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, पुष्प, चंदन, अगरबत्ती और कपूर अर्पित कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्य तथा मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करेंगे। प्रमुख शिवालयों में विशेष तैयारी शहर के प्रसिद्ध शिवशक्ति मंदिर, धर्मनाथ मंदिर, मासूमेश्वर मंदिर, बटुकेश्वरनाथ मंदिर, उमानाथ मंदिर और सोनपुर के प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में विशेष सजावट की गई है। धर्मनाथ मंदिर में हर वर्ष की तरह इस बार भी भारी भीड़ उमड़ने की संभावना है। सूर्योदय से पहले ही श्रद्धालु जलपात्र लेकर मंदिर पहुंचने लगेंगे। मंदिर परिसरों के बाहर पूजन सामग्री की दुकानें सज चुकी हैं, जहां बेलपत्र, फूल-माला, धूप, अगरबत्ती और अन्य पूजन सामग्री की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। मंदिरों के आसपास मेले जैसा माहौल पहली सोमवारी को लेकर मंदिरों के आसपास मेले जैसा वातावरण बन गया है। स्थानीय दुकानदारों के साथ-साथ बाहर से आए व्यापारियों ने भी अपनी दुकानें सजा ली हैं। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। इस वर्ष पूजन सामग्री की बिक्री पिछले वर्ष की तुलना में अधिक होने की उम्मीद है। सोमवारी का धार्मिक महत्व धर्माचार्यों के अनुसार सावन का प्रत्येक सोमवार भगवान शिव की आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु पूरे सावन भगवान शिव की उपासना नहीं कर पाते, वे यदि सोमवारी के दिन श्रद्धा से जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें पूरे सावन की पूजा के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। इस दिन व्रत, रुद्राभिषेक और शिव मंत्रों का जाप विशेष फलदायी माना गया है। सावन के लिए सजकर तैयार बाबा हरिहरनाथ का दरबार आरती व महारुद्राभिषेक का होगा लाइव प्रसारण छपरा, हमारे प्रतिनिधि। विश्व प्रसिद्ध बाबा हरिहरनाथ मंदिर सावन माह को लेकर पूरी तरह सजकर तैयार है। मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम जलाभिषेक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। इस बार सावन में प्रतिदिन होने वाले महारुद्राभिषेक और संध्या महाआरती का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। मंदिर न्यास समिति के सचिव विजय कुमार सिंह 'लल्ला' ने बताया कि मंदिर परिसर में 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए बैरिकेडिंग की गई है और महिला व पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग-अलग अर्घा की व्यवस्था की गई है। पूरे सावन माह गर्भगृह का विशेष श्रृंगार, महाप्रसाद वितरण और भजन-कीर्तन का आयोजन भी होगा। पहलेजा घाट से रवाना कांवरिये आज करेंगे जलार्पण छपरा। सोनपुर के पहलेजा घाट से सैकड़ों कांवरिये दक्षिणवाहिनी गंगा का पवित्र जल लेकर बाबा गरीबनाथ पर जलाभिषेक के लिए रवाना हुए। वे सोमवार को बाबा गरीबनाथ को जल अर्पित करेंगे। कांवर यात्रा में शामिल सामान्य कांवरियों का यह पहला जत्था था। 'बोल बम' के जयघोष से पूरा कांवर मार्ग गूंज उठा। पहलेजाघाट धाम से जल भरने के बाद कांवरिये पुरानी रेलवे लाइन से जहांगीरपुर और वहां से भरपुरा महारानी चौक होते हुए निचली सड़क मार्ग से सोनपुर हरिहरनाथ मंदिर पहुंच रहे हैं। वहां बाबा हरिहरनाथ का दर्शन-पूजन करने के बाद पुरानी गंडक पुल पार कर आगे बढ़ रहे हैं। रविवार देर रात वे मुजफ्फरपुर के गरीबनाथ मंदिर पहुंचेंगे और सोमवार सुबह जलाभिषेक करेंगे। यह कांवर यात्रा पहलेजाधाम से शुरू होकर सोनपुर, हाजीपुर, सराय, भगवानपुर, गोरौल, कुढ़नी, तुर्की व रामदयालु नगर होते हुए गरीबनाथ मंदिर पहुंचेगी। इस बार भी प्रशासन हरिहरनाथ मंदिर में उमड़ने वाली भीड़ की निगरानी ड्रोन कैमरे से करेगा। एसडीओ स्निग्धा नेहा और एसडीपीओ सुमित कुमार आर्य ने बताया कि कांवरियों की सुविधा के लिए पहलेजा घाट और कालीघाट पर शुद्ध पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, शौचालय, चिकित्सा शिविर, एंबुलेंस, रैन बसेरा व चेंजिंग रूम की व्यवस्था की गई है। गंगा और गंडक घाटों पर बैरिकेडिंग, नाव, गोताखोर, एसडीआरएफ टीम व मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सावन की सोमवारी पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, शिवशक्ति धाम समेत प्रमुख मंदिरों में पुलिस बल तैनात फोटो-1 : सावन की पहली सोमवारी को लेकर पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते अधिकारी छपरा, हमारे संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए जिले के प्रमुख मंदिरों में उमड़ने वाली श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सारण पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर सभी प्रमुख शिव मंदिरों में पर्याप्त संख्या में पुलिस पदाधिकारियों और जवानों की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालु शांतिपूर्ण व सुरक्षित वातावरण में पूजा-अर्चना कर सकें। मांझी प्रखंड के गोबराही स्थित शिवशक्ति धाम, सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर, शहर के धर्मनाथ मंदिर सहित अन्य प्रमुख शिवालयों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस बल को विशेष सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। पुलिस लाइन से अतिरिक्त जवानों की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला पुलिसकर्मियों की भी विशेष तैनाती की गई है। मंदिर परिसर, प्रवेश व निकास द्वार और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए स्थानीय थाना पुलिस के अलावा अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात रहेगा। लहलादपुर में बाबा ढोंढ़नाथ मंदिर पहुंचे विधायक, सड़क मरम्मत का दिया निर्देश फोटो-11 : लहलादपुर के ढोंढ़स्थान स्थित बाबा ढोंढ़नाथ मंदिर में पूजा-अर्चना करते विधायक धूमल सिंह लहलादपुर, एक संवाददाता। सावन माह के पावन अवसर पर रविवार को एकमा विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह लहलादपुर प्रखंड स्थित बाबा ढोंढ़नाथ मंदिर पहुंचे। उन्होंने विधि-विधान से भगवान शिव की पूजा-अर्चना और जलाभिषेक कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। पूजा-अर्चना के बाद विधायक ने मंदिर परिसर एवं आसपास की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मंदिर के समीप मुख्य सड़क की जर्जर स्थिति देखकर उन्होंने नाराजगी जताई और मौके पर मौजूद बीडीओ सत्येंद्र परासर को एक सप्ताह के भीतर सड़क की मरम्मत कराने का निर्देश दिया, ताकि सावन में जलाभिषेक के लिए आने वाले हजारों श्रद्धालुओं को परेशानी न हो। बीस सूत्री अध्यक्ष जितेंद्र सोनी, पंडा समिति के अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्रा सहित कई जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और श्रद्धालु उपस्थित थे। देवी मां की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर निकली भव्य कलश यात्रा फोटो-8 : अमनौर में मां देवी की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई जलभरी सह कलश यात्रा में शामिल श्रद्धालु। अमनौर, एक संवाददाता। अमनौर मंगल बाजार स्थित देवी मंदिर में प्राण-प्रतिष्ठा महोत्सव के अवसर पर रविवार को भव्य जलभरी सह कलश यात्रा निकाली गई। आचार्य दुर्गा तिवारी के मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने विधि-विधान के साथ जलभरी की। कलश यात्रा देवी मंदिर परिसर से प्रारंभ होकर अमनौर के ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल बड़ा पोखरा पहुंची, जहां से श्रद्धालुओं ने पवित्र जल भरकर पुनः मंदिर परिसर लौटकर धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया। यात्रा के दौरान 'जय माता दी' के जयघोष और भक्ति गीतों से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर श्रद्धालुओं ने यात्रा का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजन समिति के मुख्य संयोजक जलेश्वर कुशवाहा, राजद जिलाध्यक्ष सुनील राय, मुखिया प्रतिनिधि राजीव सिंह, शिक्षक नवीन पुरी, पंकज कुशवाहा, रौशन कुशवाहा, शशि कुशवाहा, अंकित पुरी, सोनू प्रसाद, आर्यन पुरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।