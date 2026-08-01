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Chapra News: महायज्ञ में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पट उद्घाटन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना संवाददाता। प्रखंड के उसरी गंगोदाई ब्रह्मस्थान परिसर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में आयोजित शिवलिंग प्राण-प्रतिष्ठा सह महायज्ञ के दौरान शनिवार को देवी-देवताओं की प्रतिमाओं...

Chapra News: महायज्ञ में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का पट उद्घाटन

Chapra News: श्रद्धालुओं ने की पूजा-अर्चना तरैया, एक संवाददाता। प्रखंड के उसरी गंगोदाई ब्रह्मस्थान परिसर स्थित नवनिर्मित शिव मंदिर में आयोजित शिवलिंग प्राण-प्रतिष्ठा सह महायज्ञ के दौरान शनिवार को देवी-देवताओं की प्रतिमाओं का विधिवत पट उद्घाटन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव, माता पार्वती, राधा-कृष्ण, गणेश, लक्ष्मी, कार्तिकेय, राम-सीता, वीर हनुमान एवं मां दुर्गा की प्रतिमाओं का पट खोला गया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की।

महायज्ञ और मेले का आयोजन

महायज्ञ परिसर में मेले का भी आयोजन किया गया है, जहां मीना बाजार एवं बच्चों के मनोरंजन के लिए विभिन्न खेल-तमाशों की व्यवस्था की गई है। महायज्ञ का संचालन संत तपस्वी नारदजी महाराज के सान्निध्य में हो रहा है।

प्रवचन का महत्व

महायज्ञ के दौरान वाराणसी से आईं प्रवचनकर्ता प्रिया प्रियदर्शिनी ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए कहा कि पतिव्रता स्त्री अपना अपमान सह सकती है, लेकिन अपने पति का अपमान कभी सहन नहीं कर सकती। उन्होंने माता सती के प्रसंग का उल्लेख करते हुए कहा कि भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने योगाग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया था। उन्होंने कहा कि जीवन में पति, गुरु, माता-पिता और अन्य विश्वासपात्रों की उचित बातों का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से पति का सम्मान करने तथा युवाओं से माता-पिता की आज्ञा का पालन करने का आह्वान किया।

नियमित प्रश्न

महायज्ञ कब आयोजित किया गया था?
महायज्ञ शनिवार को आयोजित किया गया था।
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