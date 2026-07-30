Chapra News: हाट-बाजारों व सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक शौचालय बनाने की मांग
Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। भाजपा नेता मनोज कुमार प्रसाद ने सारण के जिलाधिकारी को नगर पंचायत मांझी में सार्वजनिक शौचालयों की मांग के लिए आवेदन दिया है। इसके अलावा, एकमा में वाहन जांच अभियान के दौरान 13 चालकों से 17,500 रुपये जुर्माना वसूला गया है।
Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। नगर पंचायत मांझी क्षेत्र के हाट-बाजारों, सार्वजनिक स्थलों तथा प्रखंड और अंचल कार्यालय परिसर में सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग को लेकर भाजपा नेता एवं 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के सदस्य मनोज कुमार प्रसाद ने सारण के जिलाधिकारी को आवेदन सौंपा है। आवेदन में उन्होंने कहा है कि नगर पंचायत क्षेत्र के किसी भी प्रमुख हाट-बाजार, सार्वजनिक स्थल अथवा प्रखंड-अंचल कार्यालय परिसर में सार्वजनिक शौचालय की समुचित व्यवस्था नहीं है। इससे प्रतिदिन सरकारी कार्यों से आने वाले लोगों के साथ-साथ बाजार में खरीदारी करने वाले नागरिकों को काफी असुविधा होती है।
एकमा में सघन वाहन जांच
एकमा। सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर गुरुवार को एकमा थाना पुलिस ने छपरा-सिवान मुख्य मार्ग पर एकमा परसा मोड़ के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया। थानाध्यक्ष राम बालक यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दोपहिया व चारपहिया वाहनों के ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण, बीमा, हेलमेट तथा अन्य आवश्यक कागजातों की जांच की। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 13 वाहन चालकों से कुल 17,500 रुपये जुर्माना वसूला गया। थानाध्यक्ष राम बालक यादव ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और लोगों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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