Chapra News: सामुदायिक अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की पदस्थापना की मांग

Chapra News: भाजपा राज्य परिषद के सदस्य प्रमोद सीग्रीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से महिला चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए मांग की है। उन्होंने कहा कि इसकी कमी से महिलाओं को इलाज में समस्या होती है। इसके अलावा, जलालपुर में राजस्व कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण आवास, जाति और आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं।

Chapra News: 14 स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मिल कर समस्या से अवगत कराते प्रमोद सीग्रीवाल जलालपुर। भाजपा राज्य परिषद के सदस्य प्रमोद सीग्रीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार से मुलाकात कर महाराजगंज लोकसभा के अंतर्गत सभी सामुदायिक अस्पतालों में महिला चिकित्सक की पदस्थापना किए जाने की मांग की है। प्रमोद सीग्रीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री को बताया कि सामुदायिक अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की पदस्थापना नहीं होने से महिला मरीजों के इलाज में परेशानी होती है। इस कारण उन्हें निजी चिकित्सकों को यहां इलाज के लिए जाना पड़ता है जिससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करता है। यदि अस्पतालों में महिला चिकित्सकों की पदस्थापना कर दी जाए तो गरीब महिलाओं के इलाज में सुविधा मिलेगी।

नशामुक्ति के लिए प्रधानमंत्री का संदेश पीएम मोदी ने नशामुक्ति के लिए दिया है बड़ा संदेश: सीग्रीवाल फोटो- 5- जलालपुर के एसडीएस प्लस टू हाईस्कूल संवारी में रविवार को छात्राओं के साथ टीवी पर पीएम मोदी का भाषण सुनते सांसद सीग्रीवाल व अन्य जलालपुर, एक प्रतिनिधि। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सीग्रीवाल ने रविवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं को नशामुक्ति के लिए बहुत बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने सभी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को सौ महीने तक यह मुहिम चलाने का आह्वान किया है ताकि देश के युवा नशा का शिकार होने से बचें और देश प्रगति के राह पर आगे बढ़े। इससे पहले उन्होंने शंकर दयाल सिंह बालिका प्लस टू हाईस्कूल संवरी में छात्राओं और शिक्षकों के साथ टीवी पर प्रसारित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण सुना। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हर बार नई पहल करते हैं जो देश की जनता के लिए एक मिसाल बन जाता है। इस अवसर पर प्राचार्य दिलीप कुमार सिंह ने शिक्षकों और छात्राओं को नशामुक्ति के लिए अभियान चलाने की शपथ दिलाई। मौके पर प्राचार्य दिलीप कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, ओमप्रकाश सिंह, विजय साहू, प्रभात रंजन, राजीव रंजन बैठा, मुकुल कुमार, अशोक भर, सुशांत कुमार, अमित कुमार यादव सहित अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्राएं मौजूद थी।

जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र की समस्या राजस्व कर्मचारियों के नहीं रहने से नहीं बन रहे जाति, आवास और आय प्रमाण पत्र जलालपुर, एक प्रतिनिधि। अंचल कार्यालय में राजस्व कर्मचारियों की पदस्थापना नहीं होने से जाति, आवास एवं आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इससे सैकड़ों छात्र परेशान हैं। पिछले चार दिनों से यह स्थिति बनी हुई है। छात्र प्रमाण पत्र बनवाने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। मालूम हो कि अंचल कार्यालय के सभी कर्मचारियों की पदस्थापना दूसरे जिलों में कर दी गई है जिससे वे विरमित होकर यहां से चले गए हैं। जबकि नए कर्मचारियों ने अभी तक यहां योगदान नहीं किया है। इससे परेशानी बढ़ गई है। इस संबंध में सीओ राजन कुमार ने बताया कि जिले से कर्मचारियों की पदस्थापना कर दी गई है। एक दो दिन में सभी योगदान कर लेंगे तो छात्रों की समस्या दूर हो जाएगी।