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Chapra News: परसागढ़ बाजार में लूट के विरोध में स्वर्ण व्यवसायियों ने दुकानें रखीं बंद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: दिनदहाड़े परसागढ़ बाजार के स्वर्ण व्यवसायी संदीप सोनी से आभूषण और मोबाइल की लूट की गई। व्यवसायियों ने दुकानें बंद कर विरोध प्रकट किया। विधायक मनोरंजन सिंह ने स्थिति का जायजा लिया, पुलिस सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया। एफएलसी ने जांच शुरू की है।

Chapra News: परसागढ़ बाजार में लूट के विरोध में स्वर्ण व्यवसायियों ने दुकानें रखीं बंद

Chapra News: दिनदहाड़े सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल समेत अन्य सामान की हुई थी लूट विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह परसागढ़ बाजार पहुंचे जांच पड़ताल के लिए एफएलसी की टीम ने घटनास्थल पर पहुंची फोटो पेज तीन की लीड एकमा।

घटना का विवरण

एकमा थाना क्षेत्र के परसागढ़ बाजार के स्वर्ण व्यवसायी संदीप सोनी से सोमवार को दिनदहाड़े सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल समेत अन्य सामान लूटे जाने के विरोध में मंगलवार को बाजार के सभी स्वर्ण व्यवसायियों ने अपनी दुकानें बंद रखीं। घटना को लेकर व्यवसायियों में भय और आक्रोश है। व्यवसायियों ने अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी, लूटे गए सामान की बरामदगी और बाजार सहित एकमा-परसागढ़ मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की।

विधायक की प्रतिक्रिया

दुकानें बंद रहने की सूचना पर स्थानीय विधायक मनोरंजन सिंह उर्फ धूमल सिंह परसागढ़ बाजार पहुंचे। उन्होंने व्यवसायियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। व्यवसायियों ने क्षेत्र में पुलिस गश्त बढ़ाने के साथ पूर्व की तरह परसागढ़ में पुलिस चौकी बहाल करने की मांग रखी। इस पर विधायक ने तत्काल सारण एसएसपी से दूरभाष पर बातचीत कर क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। उन्होंने व्यवसायियों से पुलिस चौकी की पुनर्बहाली के लिए आवेदन देने को कहा। साथ ही विधायक ने व्यवसायियों को आश्वस्त किया कि भविष्य में इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होने देने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक पहल की जाएगी।

पुलिस और जांच

इधर, लूट की घटना की जांच पड़ताल के लिए मंगलवार को एफएलसी की टीम ने घटनास्थल पर पहुंची और आवश्यक जांच पड़ताल की। वहीं, थानाध्यक्ष राम बालक यादव ने व्यवसायियों को आश्वस्त किया कि सुबह से देर शाम तक पुलिस बल के जवान एकमा-परसागढ़ मार्ग पर लगातार गश्त करेंगे। पुलिस प्रशासन से सुरक्षा का भरोसा मिलने के बाद व्यवसायियों ने दोपहर बाद अपनी दुकानें खोल दीं। व्यवसायियों ने बताया कि सोमवार को एकमा-परसागढ़ मुख्य मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप नकाबपोश अपराधियों ने हथियार के बल पर स्वर्ण व्यवसायी संदीप सोनी से सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल समेत अन्य सामान लूट लिया था। व्यवसायियों का कहना है कि मार्ग पर आपराधिक घटनाओं के कारण उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। कारोबार की सुरक्षा के लिए नियमित पुलिस गश्त के साथ परसागढ़ में पुलिस चौकी की पुनर्बहाली जरूरी है।

व्यवसायियों की पहल

बंद आंदोलन में मनोज सोनी, संदीप सोनी, राजू सोनी, तारकेश्वर सोनी, किशोर सोनी, दिलीप सोनी, रामबाबू सोनी, सुधीर सोनी, श्रीकांत सोनी, शत्रुघ्न सोनी, चंदन कुमार सोनी, बंटी सोनी, मुनमुन सोनी, गणेश प्रसाद सोनी, अनिल सोनी और चंदन सोनी, धर्मेंद्र सिंह समेत अन्य स्वर्ण व्यवसायी शामिल रहे।

अन्य सुरक्षा मामले

साथ लगाएं बनियापुर में लूटपाट की साजिश रच रहे दो गिरफ्तार, पिस्टल व तीन बाइक बरामद बनियापुर, एक प्रतिनिधि। लूटपाट व छिनतई की कथित योजना बना रहे दो युवकों को बनियापुर पुलिस ने डाढ़ी-बाढ़ी चंवर स्थित ब्रह्मस्थान के समीप से सोमवार की रात को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार युवकों के पास से एक पिस्टल, तीन मोटरसाइकिल, दो मोबाइल और दो कैंची बरामद की गयी है। गिरफ्तार युवकों की पहचान सहाजितपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा गांव निवासी असगर शाह के पुत्र मेहताब आलम और अशरफ शाह का पुत्र अमानत शाह के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार युवकों के साथ इनके अन्य साथी भी मौके पर मौजूद थे जो पुलिस की आने की भनक लगते ही मौके से फरार हो गए। जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। थानाध्यक्ष पिंटू कुमार ने इस सम्बंध में बताया कि सोमवार की देर शाम को गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोग डाढ़ी-बाढ़ी चंवर स्थित ब्रह्मस्थान के समीप अवैध हथियार के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर थाने की पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की। पुलिस को देखते ही वहां मौजूद लोग मोटरसाइकिल से भागने लगे। पुलिस बल ने पीछा कर दो लोगों को दो मोटरसाइकिल के साथ पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में दोनों गिरफ्तार युवकों ने लूट व छिनतई की योजना बनाने की बात स्वीकार की है। पुलिस के समक्ष युवकों ने बताया कि उनका उद्देश्य अंधेरा होने के बाद सुनसान रास्ते में राहगीरों को हथियार का भय दिखाकर लूटपाट और छिनतई की घटना को अंजाम देना था। इस मामले में बीएनएस व आर्म्स एक्ट की संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसन्धान में जुट गई है। पुलिस टीम में बनियापुर थानाध्यक्ष पिंटू कुमार के अलावा थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी और कर्मी शामिल थे।

घायल युवक की मौत

मारपीट में घायल युवक की मौत मामले में एक गिरफ्तार, छह नामजद तरैया, एक संवाददाता। थाना क्षेत्र के हरखपुरा गांव में मारपीट में घायल युवक भानु प्रताप सिंह उर्फ चुना सिंह की मौत के मामले में पुलिस ने एक नामजद अभियुक्त को पकड़ा। गिरफ्तार माधोपुर बड़ा गांव निवासी सुभाष राय को गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया। मृतक के भाई ने स्थानीय थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है।दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि 31 जुलाई को मेरे भाई भानु प्रताप सिंह उर्फ चुना सिंह बाइक से तरैया बजार से घर आ रहे थे कि हरखपूरा मोड़ पर बाइक में टक्कर हो गई जिससे आक्रोशित होकर माधोपुर बड़ा गांव निवासी राजेश राय ने अपने घर से मनोज राय,अमरजीत राय,अजय राय ,सुभाष राय को बुलाकर मारपीट कर गम्भीर रूप घायल कर दिया। उपचार के क्रम में पीएमसीएच में मौत हो गई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

क्या लूट का मामला दिनदहाड़े हुआ था?
हाँ, लूट का मामला दिनदहाड़े हुआ था।
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