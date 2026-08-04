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Chapra News: घोड़ापरास और जंगली सुअरों के आखेट को लेकर बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: तरैया में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता ने घोड़ापरास और जंगली सुअरों का आखेट करने पर चर्चा की। पंचायतों के मुखिया एवं जनप्रतिनिधियों को पर्यावरण संबंधी दिशा-निर्देशों की जानकारी दी गई। इस बैठक में वन विभाग के कई अधिकारी भी उपस्थित थे।

Chapra News: घोड़ापरास और जंगली सुअरों के आखेट को लेकर बैठक

Chapra News: तरैया, एक संवाददाता। वन प्रमंडल पदाधिकारी के निर्देशानुसार तरैया स्थित नर्सरी परिसर में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक वनों के क्षेत्र पदाधिकारी प्रवीण कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित हुई, जिसमें घोड़ापरास और जंगली सुअरों को आखेट करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में मशरक वन प्रक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायतों के मुखिया एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए। इस दौरान पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा जारी संयुक्त दिशा-निर्देशों के बारे में जनप्रतिनिधियों को विस्तार से जानकारी दी गई। बैठक के दौरान वन्यजीवों के नियंत्रण एवं उनके आखेट से जुड़ी प्रक्रिया को लेकर व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया।

इस अवसर पर वन परिसर पदाधिकारी अमन कुमार, वन उप परिसर पदाधिकारी सूर्य भानु प्रकाश, राजीव रंजन, राहुल कुमार, सुजीत कुमार, रजनीश कुमार पाल एवं कर्ण कुमार रोरा समेत वन विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मी मौजूद रहे।मौके पर प्रमुख प्रतिनिधि धनवीर कुमार सिंह विक्कु, मुखिया नंदकिशोर साह, मुखिया सुशील कुमार सिंह,पूर्व मुखिया वीरबहादुर राय,पूर्व मुखिया अनिल कुमार यादव, मुखिया प्रतिनिधि हरेन्द्र सहनी, मुखिया ओमप्रकाश राम उपस्थित थे।

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