Chapra News: अध्यक्ष व उनके पति पर भ्रष्टाचार के आरोप
Chapra News: सारण जिला परिषद की अध्यक्ष जयमित्रा देवी और उनके पति पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। निगरानी विभाग ने आवश्यक कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग को पत्र भेजा है। अध्यक्ष ने आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। मामला अब पंचायती राज विभाग द्वारा देखा जाएगा।
Chapra News: छपरा, एक संवाददाता। सारण जिला परिषद की अध्यक्ष जयमित्रा देवी व उनके पति के खिलाफ भ्रष्टाचार, जिला परिषद की संपत्ति बेचने तथा वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर की गयी शिकायत के बाद निगरानी विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी डेजी ईरानी ने पंचायती राज विभाग के सचिव को पत्र भेजा है।
आरोपों का विवरण
पत्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के जन शिकायत पोर्टल के माध्यम से प्राप्त परिवाद का उल्लेख करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। निगरानी के पत्र के बाद जिला परिषद में हड़कंप मच गया है। हालांकि यह पत्र पिछले वर्ष के दिसंबर माह का बताया जा रहा है।
अध्यक्ष का बयान
इधर जिप अध्यक्ष ने बुधवार को अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रेस कांफ्रेंस कर अपने उपर लगाये गए आरोप को निराधार बताया है। अध्यक्ष ने कहा है कि बदनाम करने की यह एक राजनीतिक साजिश है। मालूम हो कि जिले के गड़खा प्रखंड के महमदपुर निवासी राजकिशोर राय द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद निगरानी विभाग ने यह कदम उठाया है। शिकायत में जिला परिषद अध्यक्ष एवं उनके पति पर जिला परिषद की संपत्ति बेचने, घोटाला करने तथा भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि निगरानी विभाग की ओर से इस पत्र में किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं की गई है। यह पत्र प्राप्त शिकायत पर नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया के तहत संबंधित विभाग को अग्रसारित किया गया है। मामले में आगे की कार्रवाई पंचायती राज विभाग द्वारा की जाएगी।
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