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Chapra News: महादलित बस्ती में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग, बीडीओ को सौंपा आवेदन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: तरैया पंचायत के खराटी गांव में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग की गई है। बीडीओ को आवेदन देने के बाद स्थानीय प्रतिनिधियों ने भूमि उपलब्धता की जानकारी दी। जदयू में ज्वाला प्रसाद को जिला सचिव बनाया गया है, जिसका उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है।

Chapra News: महादलित बस्ती में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग, बीडीओ को सौंपा आवेदन

Chapra News: तरैया, एक संवाददाता। प्रखंड वार्ड संघ के तत्वावधान में तरैया पंचायत के खराटी गांव के वार्ड संख्या-1 स्थित महादलित बस्ती में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को आवेदन सौंपा गया। आवेदन प्रखंड वार्ड संघ के अध्यक्ष राजू कुमार एवं संरक्षक शैलेश कुमार यादव के नेतृत्व में दिया गया। आवेदन में कहा गया है कि खराटी नहर के पश्चिम स्थित महादलित बस्ती में शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि मौजा खराटी में भूमि उपलब्ध है, जो सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए उपयुक्त है। उन्होंने जनहित एवं स्वच्छता को देखते हुए उक्त भूमि पर शीघ्र निर्माण कार्य की स्वीकृति देने की मांग की।

जदयू में ज्वाला प्रसाद की नियुक्ति

ज्वाला प्रसाद बने जदयू सारṇ के जिला सचिव तरैया, एक संवाददाता। जनता दल (यूनाइटेड) के संगठनात्मक विस्तार के तहत तरैया प्रखंड के भटौरा गांव निवासी ज्वाला प्रसाद को जदयू सारण का जिला सचिव मनोनीत किया गया है। यह मनोनयन जिला अध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह 'विकल' द्वारा जारी पत्र के माध्यम से किया गया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि ज्वाला प्रसाद की सक्रियता, कार्यकुशलता और पार्टी के प्रति निष्ठा को देखते हुए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि वे संगठन की नीतियों और सिद्धांतों के अनुरूप कार्य करते हुए पार्टी को और मजबूत करेंगे।

सामान्य प्रश्न

तरैया पंचायत के खराटी गांव में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग कब की गई?
तरैया पंचायत के खराटी गांव में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को आवेदन सौंपकर की गई।
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