Chapra News: महादलित बस्ती में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग, बीडीओ को सौंपा आवेदन

Chapra News: तरैया, एक संवाददाता। प्रखंड वार्ड संघ के तत्वावधान में तरैया पंचायत के खराटी गांव के वार्ड संख्या-1 स्थित महादलित बस्ती में सामुदायिक शौचालय निर्माण की मांग को लेकर प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) को आवेदन सौंपा गया। आवेदन प्रखंड वार्ड संघ के अध्यक्ष राजू कुमार एवं संरक्षक शैलेश कुमार यादव के नेतृत्व में दिया गया। आवेदन में कहा गया है कि खराटी नहर के पश्चिम स्थित महादलित बस्ती में शौचालय की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से स्थानीय लोगों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। संघ के प्रतिनिधियों ने बताया कि मौजा खराटी में भूमि उपलब्ध है, जो सामुदायिक शौचालय निर्माण के लिए उपयुक्त है। उन्होंने जनहित एवं स्वच्छता को देखते हुए उक्त भूमि पर शीघ्र निर्माण कार्य की स्वीकृति देने की मांग की।