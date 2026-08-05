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Chapra News: नौतन सहयोग शिविर में 69 आवेदन प्राप्त, 16 का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: मढ़ौरा के नौतन पंचायत सरकार भवन में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें 69 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 16 मामलों का तुरंत समाधान किया गया। इस अवसर पर स्थानीय मुखिया, पंचायत सचिव और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे, जिन्होंने लाभुकों को राहत प्रदान की।

Chapra News: नौतन सहयोग शिविर में 69 आवेदन प्राप्त, 16 का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण

Chapra News: मढ़ौरा। प्रखंड की नौतन पंचायत सरकार भवन में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 69 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 16 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर लाभुकों को राहत प्रदान की गई। स्थानीय मुखिया मिथिलेश सिंह, पंचायत सचिव, जिला श्रम पदाधिकारी, प्रखंड श्रम पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी मढ़ौरा तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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