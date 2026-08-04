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Chapra News: मशरक में एक माह से बंद हैं सरकारी आधार केंद्र

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: प्रखंड कार्यालय परिसर और मुख्य डाकघर स्थित सरकारी आधार केंद्र बंद परीक्षार्थियों और ग्रामीणों पर पड़ रहा असर युवा पेज लीड मशरक, एक संवाददाता। मशरक प्रखंड में आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार कराने की...

Chapra News: मशरक में एक माह से बंद हैं सरकारी आधार केंद्र

Chapra News: प्रखंड कार्यालय परिसर और मुख्य डाकघर स्थित सरकारी आधार केंद्र बंद स्कूली बच्चों का नामांकन, अपार कार्ड निर्माण में बाधा स्कूली छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और ग्रामीणों पर पड़ रहा असर युवा पेज लीड मशरक, एक संवाददाता। मशरक प्रखंड में आधार कार्ड बनवाने और उसमें सुधार कराने की व्यवस्था लगभग ठप हो गई है। प्रखंड कार्यालय परिसर और मुख्य डाकघर स्थित सरकारी आधार केंद्र पिछले एक माह से बंद हैं, जबकि वर्ष 2024 में स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए स्वीकृत दो विद्यालयों में आधार केंद्र आज तक शुरू नहीं हो सके हैं। इसका सबसे अधिक असर स्कूली छात्रों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों और ग्रामीणों पर पड़ रहा है। आधार अपडेट नहीं होने से छात्रों का अपार आईडी , बोर्ड परीक्षा, नामांकन, बैंक खाते और खेल प्रतियोगिताओं के लिए पंजीकरण जैसे महत्वपूर्ण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इस बीच आधार अपडेट के नाम पर साइबर कैफे संचालकों द्वारा कथित रूप से मनमानी वसूली और फर्जी अपडेट के मामलों की शिकायतें भी सामने आ रही हैं।

आधार अपडेट की समस्या

मशरक के कई विद्यार्थियों ने बताया कि अगले सप्ताह शुरू होने वाली स्कूली खेलकूद प्रतियोगिताओं में भागीदारी को लेकर भी वे चिंतित हैं। खेल प्रतियोगिताओं के पंजीकरण के लिए आधार कार्ड और जन्मतिथि का सही रिकॉर्ड अनिवार्य है। आधार में त्रुटि होने के कारण कई छात्र समय पर पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। स्कूलों में मिली थी स्वीकृति शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के ई-शिक्षाकोष और अपार आईडी को अनिवार्य बनाए जाने के बाद आधार में नाम, जन्मतिथि, पता और अन्य विवरण सही होना आवश्यक हो गया है। वहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपार आईडी को अनिवार्य कर चुकी है। ऐसे में सरकारी आधार केंद्र बंद रहने से अभिभावकों और विद्यार्थियों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2024 में स्कूली बच्चों को राहत देने के उद्देश्य से अवध उच्च विद्यालय, चैनपुर तथा कृष्ण बहादुर गुरुकुल उच्च विद्यालय, हरपुरजान में आधार केंद्र खोलने की स्वीकृति मिली थी, लेकिन अब तक न तो ऑपरेटर की नियुक्ति हुई और न ही केंद्रों का संचालन शुरू हो सका। परिणामस्वरूप हजारों छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों को आधार बनवाने अथवा उसमें सुधार के लिए भटकना पड़ रहा है।

आधार सुधार के नाम पर आर्थिक ठगी

स्थानीय छात्रों रागिनी, रिंकी सिंह, करिश्मा, आकाश, संजीत और युवराज ने बताया कि आधार अपडेट कराने के लिए उन्होंने छपरा, मढ़ौरा, मशरक और पानापुर के कुछ साइबर कैफे संचालकों को दो-दो हजार रुपये तक दिए। उनका आरोप है कि आधार अपडेट के नाम पर केवल स्कैन कर स्थानीय स्तर पर संशोधित प्रति का रंगीन प्रिंट दे दिया गया, जबकि वास्तविक आधार डेटा में कोई बदलाव नहीं हुआ। स्कूल में दस्तावेज जमा करने और अपार आईडी बनाने के दौरान पुराने विवरण ही सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरह कई लोग आधार सुधार के नाम पर आर्थिक ठगी का शिकार हो रहे हैं।

विद्यालयों में शीघ्र आधार केंद्र शुरू हो

अवध उच्च विद्यालय, चैनपुर के प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार ने कहा कि छात्र-छात्राओं के हित में प्रखंड मुख्यालय सहित विद्यालयों में शीघ्र आधार केंद्र शुरू कराया जाना चाहिए। आधार अपडेट की समस्या का समाधान होने से अपार आईडी सहित नामांकन, परीक्षा और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में विद्यार्थियों को सुविधा होगी।

आधार सुधार की प्रक्रिया में भी कई व्यावहारिक समस्याएं

आधार सुधार की प्रक्रिया में भी कई व्यावहारिक समस्याएं सामने आ रही हैं। नया आधार बनवाने और जन्मतिथि में संशोधन के लिए डिजिटल जन्म प्रमाणपत्र, जबकि अन्य सुधारों के लिए आवासीय प्रमाणपत्र के साथ आवेदक की व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। एक बार में केवल एक ही संशोधन किया जाता है तथा इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना पड़ता है। जिन लोगों के आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर बंद हो चुका है, उन्हें भी अपडेट कराने में अतिरिक्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रखंड मुख्यालय, डाकघर और स्वीकृत विद्यालयों में आधार केंद्रों का शीघ्र संचालन शुरू कराया जाए, ताकि छात्रों, अभिभावकों और ग्रामीणों को आधार से जुड़े कार्यों के लिए दूसरे शहरों का रुख न करना पड़े और आधार अपडेट के नाम पर हो रही कथित ठगी पर भी प्रभावी रोक लग सके। कोट कर्मचारी नहीं होने की वजह से मुख्य डाकघर, मशरक का आधार केंद्र बंद है। फिलहाल आधार नहीं बन रहा। इस दिशा में पहल की जा रही है। आलोक कुमार सिंह पोस्टमास्टर, मुख्य डाकघर, मशरक

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मशरक प्रखंड में आधार केंद्र कब से बंद हैं?
मशरक प्रखंड में आधार केंद्र पिछले एक माह से बंद हैं।
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