Chapra News: शहर में लगा कचरे का अंबार, सफाई व्यवस्था चरमराई
Chapra News: सफाई कर्मियों की हड़ताल से सातवें दिन भी ठप रही सफाई व्यवस्थार फैला कचरा फोटो: 5 बुधवार को कचरा ढोने वाले सफाई एजेंसी के ट्रैक्टर को रोकते प्रदर्शनकारी 45 वार्ड हैं नगर निगम क्षेत्र में 03 सूत्री...
Chapra News: सफाई कर्मियों की हड़ताल से सातवें दिन भी ठप रही सफाई व्यवस्था फोटो: 1 शहर के सोनार पट्टी रोड में ट्रैक्टर से सड़क पर कचरा गिराते हड़ताली कर्मी फोटो: 2 अपनी मांगों को लेकर बुधवार को सड़क पर बैनर तले प्रदर्शन करते सफाई कर्मी फोटो:4 शहर के लाह बाजार में सड़क पर फैला कचरा फोटो: 5 बुधवार को कचरा ढोने वाले सफाई एजेंसी के ट्रैक्टर को रोकते प्रदर्शनकारी 45 वार्ड हैं नगर निगम क्षेत्र में 03 सूत्री मांगों के लिए हो रही हड़ताल पेज चार की लीड छपरा, एक संवाददाता।
स्थानीय नागरिकों की प्रतिक्रिया
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।