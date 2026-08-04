Chapra News: बाइक की ठोकर से जख्मी बच्चे की मौत
Chapra News: मशरक थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव में एक बाइक की ठोकर से बच्चे प्रीतम कुमार की मौत हो गई। घटना मंगलवार को उस समय हुई जब वह शौच के लिए बाहर निकला। मृतक के पिता ने बाइक चालक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है और उसकी पहचान कर कार्रवाई की मांग की है।
Chapra News: मशरक। एक संवाददाता मशरक थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव मे बाइक की ठोकर से बच्चे की मौत हो गयी। मृतक पकड़ी गांव निवासी हरेंद्र प्रसाद का पुत्र प्रीतम कुमार है। घटना मंगलवार को दोपहर उस वक्त हुई जब उक्त लड़का शौच के लिए घर से बाहर निकला। तभी बुलेट बाइक की चपेट मे आ गया। इस मामले मे मृतक के पिता हरेंद्र प्रसाद द्वारा थाना मे प्राथमिकी दर्ज कराई गयी है जिसमें बुलेट बाइक की पहचान कर चालक पर कार्रवाई करने की मांग की गयी है। घटना के बाद बाइक चालक मौके से बाइक लेकर फरार हो गया।
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