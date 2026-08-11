Chapra News: जिला परिषद ने पांच दुकानों का आवंटन रद्द कर तीन दिन में खाली करने का दिया निर्देश

Chapra News: जिला परिषद सारण ने छपरा डाक बंगला परिसर में पांच दुकानों का आवंटन रद्द किया है। दुकानदारों को तीन दिन में दुकानें खाली करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्रवाई बकाया विकास शुल्क का समय पर भुगतान न होने के कारण की गई है। निर्धारित अवधि में दुकानें खाली न करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

Chapra News: फोटो:16 डाक-बंगला रोड स्थित रद्द दुकान पेज तीन पर छपरा, एक संवाददाता। जिला परिषद सारण ने छपरा डाक बंगला परिसर में आवंटित पांच दुकानों का आवंटन रद्द करते हुए संबंधित दुकानदारों को तीन दिनों के अंदर दुकान खाली कर जिला परिषद को सौंपने का निर्देश दिया है। यह कार्रवाई निर्धारित शर्तों के अनुरूप बकाया विकास शुल्क की राशि का समय पर भुगतान नहीं किए जाने के कारण की गई है।

दुकानदारों को निर्देश जिला परिषद के उप विकास आयुक्त-सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी लक्ष्मण तिवारी की ओर से जारी अलग-अलग पत्रों में संबंधित दुकानदारों को आवंटन रद्द किए जाने की जानकारी दी गई है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित अवधि में दुकान खाली नहीं करने पर इसे जिला परिषद की संपत्ति पर अनधिकृत कब्जा माना जाएगा और नियमानुसार वैधानिक व प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।

रद्द की गई दुकानों की सूची रद्द की गयी दुकानों में प्रथम तल की दुकान संख्या-17 की संगीता देवी, दुकान संख्या-16 के मनोज कुमार यादव, जबकि द्वितीय तल के हॉल-04 के शत्रुहन उपाध्याय, हॉल-02 के कुंवर जाययसवाल और हॉल-01 की तनुजा कुमारी शामिल हैं। सभी संबंधितों को पत्र प्राप्त होने की तिथि से तीन दिनों के अंदर दुकान पूरी तरह खाली करने का निर्देश दिया गया है। जिला परिषद ने यह भी कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में कब्जा नहीं सौंपा गया तो दुकान खाली कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान होने वाले खर्च की वसूली भी संबंधित व्यक्ति से नियमानुसार की जाएगी। अधिकारियों ने दुकानदारों से निर्देश का अनुपालन कर अनावश्यक प्रशासनिक कार्रवाई से बचने को कहा है।