Chapra News: जदयू सारण की नई जिला कार्यकारिणी को मिला मनोनयन पत्र

बुधवार को जदयू की नई कार्यकारणी के सदस्यों को मनोनयन पत्र देने के बाद सदस्यों को पार्टी को सशक्त बनाने के लिए टिप्स देते जिलाध्यक्ष वैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल, बगल में विधानपार्षद डॉ वीरेंद्र नारायण यादव व अन्य छपरा, एक संवाददाता। जदयू सारण जिला इकाई की नई कार्यकारिणी के नवमनोनीत पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र प्रदान करने व सम्मानित करने के लिए बुधवार को सर्किट हाउस में समारोह का आयोजन किया गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह 'विकल' ने की। नई जिला कार्यकारिणी का गठन बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा के अनुमोदन के बाद किया गया।

कार्यकर्ताओं का सम्मान

समारोह में विधायक रंधीर सिंह, विधान पार्षद डॉ. वीरेंद्र नारायण यादव, पूर्व विधायक छोटे लाल राय, प्रदेश सचिव बालमुकुंद चौहान, आनंद किशोर सिंह, पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष जयप्रकाश यादव, लगनदेव तिवारी, सुधाकर भारद्वाज, कुसुम देवी, इम्तेयाज परवेज, शंभू मांझी, सद्दाम, मो. चुन्नू, दयानंद सिंह, राजीव कुमार सिंह, गामा सिंह, अजय सिंह, संजय सिंह तथा शिवनारायण पटेल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। पूर्व में विधान पार्षद डॉ. वीरेंद्र नारायण यादव व अन्य अतिथियों ने नवमनोनीत पदाधिकारियों को अंगवस्त्र व पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया। मौके पर विधायक व विधान पार्षद ने संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने, कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा आगामी राजनीतिक गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया। समारोह का समापन नवमनोनीत पदाधिकारियों के सम्मान एवं संगठन को और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ हुआ। वही जिलाध्यक्ष बैद्यनाथ प्रसाद सिंह 'विकल' ने सभी पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया। नई जिला कार्यकारिणी में 23 जिला उपाध्यक्ष, 30 जिला महासचिव, 57 जिला सचिव, जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी के रूप में ब्रजेश कुमार व कोषाध्यक्ष के रूप में विजय पटेल को जिम्मेदारी सौंपी गई।