Chapra News: श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया ब्रह्म बाबा स्थापना दिवस

Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। कोहड़ा बाजार पश्चिम टोला में स्थापित ब्रह्म बाबा का चौथा स्थापना दिवस श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सुबह वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीपल वृक्ष की विधिवत पूजा-अर्चना की गई। श्रद्धालुओं ने सुख-समृद्धि और क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हुए प्रसाद ग्रहण किया। शाम में आयोजित भंडारे में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर धार्मिक आयोजन में अपनी सहभागिता निभाई। आयोजन को सफल बनाने में धर्मेंद्र प्रसाद, रमाकांत प्रसाद, अनीश कुमार, रामनरेश प्रसाद, स्वामीनाथ प्रसाद, ददन प्रसाद, हेमंत कुमार, सिंटू कुमार, रंजन कुमार, आदित्य कुमार एवं मनदीप कुमार सहित स्थानीय युवाओं और ग्रामीणों का सराहनीय योगदान रहा।

नाले का पानी गिराने को लेकर विवाद

दरियापुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के गोपालपुर में नाले का पानी गिराने के विवाद में हमलावरों ने एक परिवार के चार लोगों को मारपीट कर घायल कर दिया। घायलों में उपेंद्र राय,उसका भाई इंदल राय,राजरखी देवी,चंदन कुमार व स्वाति कुमारी शामिल हैं। सभी को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया जिसमें स्वाति कुमारी को गम्भीर स्थिति में छपरा सदर अस्पताल में रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार, नाले का पानी गिराने के विवाद को लेकर उसके पड़ोसी उपेंद्र राय के घर पर चढ़ गए और मारपीट शुरू कर दी। इस संबंध में घायल जितेंद्र राय के फर्द बयान के आधार पर दस लोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस छानबीन कर रही है।