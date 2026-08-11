Chapra News: कुत्ते को बचाने में पेड़ से टकराई बाइक, तीन युवक गंभीर
Chapra News: दाउदपुर (मांझी) में, कुत्ते को बचाने के प्रयास में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई, जिसमें तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए मांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया।
Chapra News: दाउदपुर (मांझी)। बिहार-यूपी सीमा क्षेत्र स्थित चांद दियर पुलिस चौकी के समीप मंगलवार को कुत्ते को बचाने के प्रयास में एक बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार तीन युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।
घायलों का इलाज
मौके पर पहुंची यूपी पुलिस ने तीनों को इलाज के लिए मांझी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घायलों की पहचान जलालपुर थाना क्षेत्र के भटकेसरी निवासी मिथिलेश कुमार, मंगोलापुर निवासी दीपक कुमार राम और एकमा थाना क्षेत्र के बिंदलाल के रामपुर निवासी देव कुमार राम के रूप में हुई है। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर रिश्तेदारी से अपने घर लौट रहे थे।
दुर्घटना का कारण
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चांद दियर पुलिस चौकी के समीप अचानक एक कुत्ता सड़क पर आ गया। उसे बचाने के प्रयास में चालक ने बाइक पर से नियंत्रण खो दिया और वाहन सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर यूपी पुलिस के जवान नितेश कुमार गोंड मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल मांझी सीएचसी पहुंचाया। वहां डॉ. रिजवान अहमद ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए छपरा रेफर कर दिया。
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