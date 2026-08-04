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Chapra News: अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, पटना के पांच आरोपी गिरफ्तार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: चोरी की दो बाइक की गयी बरामद, रिविलगंज में मामला दर्ज ददाता। जिले के रिविलगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीद-बिक्री करने वाले एक अंतरजिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है।...

Chapra News: अंतरजिला बाइक चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, पटना के पांच आरोपी गिरफ्तार

Chapra News: चोरी की दो बाइक की गयी बरामद, रिविलगंज में मामला दर्ज गिरफ्तार आरोपी पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी पोखरा शेरपुर निवासी छपरा, हमारे संवाददाता। जिले के रिविलगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीद-बिक्री करने वाले एक अंतरजिला गिरोह का भंडाफोड़ किया है।

पुलिस की कार्रवाई

एडिशनल एसपी राम पुकार सिंह ने बताया कि सीनियर एसपी विनीत कुमार के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई हैl पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से दो चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई हैं। पुलिस पूरे नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने और गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान में जुटी है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान पटना जिले के मनेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मचारी पोखरा शेरपुर निवासी आदित्य कुमार (पिता- ओकिंदर राय), दीपक कुमार (पिता- बलदेव राय), सुधीर कुमार (पिता- देवकुमार राय), बिट्टू कुमार (पिता- दिनेश्वर प्रसाद) तथा रोहित यादव (पिता- लालबाबू राय) के रूप में हुई है।

रात्री गश्ती में गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, रात्रि गश्ती के दौरान रिविलगंज थाना को गुप्त सूचना मिली कि सेंगर टोला स्थित सरकारी विद्यालय के समीप कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिलों की खरीद-बिक्री के उद्देश्य से एकत्र हुए हैं। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम मौके पर पहुंची। वहां पांच व्यक्ति दो मोटरसाइकिलों के साथ खड़े मिले। पुलिस वाहन को देखते ही सभी भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिस बल ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। पकड़े गए लोगों से मोटरसाइकिलों के वैध कागजात मांगे गए, लेकिन वे कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने स्वीकार किया कि दोनों मोटरसाइकिल चोरी की हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में रिविलगंज में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों चोरी की मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया है और आरोपियों से पूछताछ के आधार पर गिरोह के अन्य सदस्यों तथा चोरी की अन्य मोटरसाइकिलों के संबंध में जानकारी जुटाई जा रही है। इस अभियान में रिविलगंज थाना के थानाध्यक्ष के साथ थाना के अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस का कहना है कि चोरी के वाहनों की खरीद-बिक्री में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर उनके विरुद्ध भी विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

सामान्य प्रश्न

रिविलगंज में कितनी मोटरसाइकिलें बरामद की गईं?
रिविलगंज में दो चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं।
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