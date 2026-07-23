Chapra News: जेपी सेनानियों के सम्मान और लंबित मामलों का मुद्दा विधानसभा में गूंजा

Chapra News: छपरा विधायक छोटी कुमारी ने बिहार विधानसभा में जेपी सेनानियों और उनके आश्रितों के सम्मान और कल्याण का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से अपील की कि सभी पात्र सेनानियों को सम्मान योजना का लाभ शीघ्र दिया जाए तथा दिवंगत सेनानियों की विधवा पत्नियों को पेंशन और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं।

Chapra News: छपरा, एक संवाददाता।छपरा विधानसभा क्षेत्र की विधायक छोटी कुमारी ने बिहार विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से जेपी सेनानियों व उनके आश्रितों के सम्मान, कल्याण और लंबित मामलों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।

जेपी सेनानियों की समस्याएं उन्होंने सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले अनेक प्रमाणित और चयनित जेपी सेनानी और उनके परिवार आज भी सम्मान योजना और अन्य सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं।

आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयाँ जेपी आंदोलन के दौरान कई सेनानियों ने जेल यात्राएं कीं लेकिन पुराने अभिलेख उपलब्ध नहीं होने के कारण अनेक पात्र लोगों को आज तक योजना का लाभ नहीं मिल पाया। वहीं जीवित जेपी सेनानी आर्थिक और सामाजिक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। दिवंगत सेनानियों की विधवा पत्नियां पेंशन व अन्य सुविधाओं से वंचित हैं।

सरकार से अपील उन्होंने सरकार से मांग किया की सभी पात्र जेपी सेनानियों को शीघ्र सम्मान योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाए। साथ ही दिवंगत सेनानियों की विधवा पत्नियों को पेंशन सहित अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। जेपी सेनानी सम्मान योजना परिषद के समक्ष वर्षों से लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।छोटी कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले जेपी सेनानियों का सम्मान करना सरकार और समाज दोनों का नैतिक दायित्व है। उन्होंने सरकार से इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ शीघ्र निर्णय लेकर पात्र सेनानियों व उनके परिजनों को न्याय दिलाने की अपील की।

बिजली खंभों को नुकसान ट्रक के धक्के से बिजली के तीन खंभे क्षतिग्रस्त, आपूर्ति बाधित दरियापुर। स्थानीय थाना क्षेत्र के नसूचक गांव में अनियंत्रित ट्रक ने बिजली के खंभे में ठोकर मार दी जिससे तीन पोल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। जानकारी के अनुसार ट्रक नसूचक गांव से होकर गुजर रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। इसी वजह से एक पोल ठोकर लग गई। एक पोल के टूटने से दो अन्य पोल पर भी दबाव बन गया और वह भी क्षतिग्रस्त हो गया।उधर चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। इस संबंध में कनीय विद्युत अभियंता ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पोल के क्षतिग्रस्त होने से कई घरों में बिजली की सप्लाई बाधित हो गई है। पुलिस ट्रक की पहचान में लगी हुई है।