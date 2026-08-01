Chapra News: नगर निगम कर्मियों की हड़ताल से सफाई व्यवस्था चरमराई, सड़कों पर पसरा कचरा

Chapra News: बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है। इस हड़ताल से शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है और कचरा कई स्थलों पर फैला हुआ है। कर्मियों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर अपनी मांगें दोहराई हैं।

Chapra News: फोटो:4 शहर के दारोगा राय चौक के पास शनिवार को प्रर्दशन करते सफाई कर्मी फोटो:5 डाक-बंगला रोड स्थित डीएम के आवास के पास मुख्य सड़क पर फैला कचरा छपरा, एक संवाददाता। तीन सूत्री मांगों के समर्थन में बिहार लोकल बॉडीज इम्प्लाइज फेडरेशन के आह्वान पर नगर निगम कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शनिवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही और कई प्रमुख सड़कों व सार्वजनिक स्थलों पर कचरे का अंबार लग गया। डाकबंगला रोड स्थित डीएम आवास के समीप मुख्य सड़क पर भी कचरा फैला रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

हड़ताल का असर सुबह से ही नगर निगम के दैनिक वेतनभोगी कर्मियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के समर्थन में जनसमर्थन जुटाया गया। संघ के नेता सियाराम सिंह ने कहा कि नगर निकाय कर्मियों की समस्याएं वर्षों से लंबित हैं। स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, जल निकासी, प्रकाश व्यवस्था और राजस्व संग्रह जैसी महत्वपूर्ण नागरिक सेवाओं की जिम्मेदारी निभाने वाले कर्मचारियों को अब तक नियमित सेवा, उचित वेतन और अन्य सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं।

सरकार की प्रतिक्रिया उन्होंने आरोप लगाया कि कई दौर की वार्ता और आंदोलनों के बावजूद सरकार केवल आश्वासन देती रही है, जबकि उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद भी कर्मचारियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। हड़ताली कर्मियों ने वर्षों से कार्यरत सफाईकर्मियों, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों को नियमित करने, ठेका एवं आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करने तथा संबंधित कर्मियों का वेतन नगर निकायों द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में भुगतान करने की मांग दोहराई। इसके साथ ही समान कार्य के लिए समान वेतन लागू करने और राज्य सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर नगर निकाय कर्मियों को एसीपी एवं एमएसीपी योजना का लाभ देने की भी मांग की। संघ ने स्पष्ट किया कि मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। उधर लगातार तीसरे दिन सफाई कार्य ठप रहने से शहर की स्वच्छता व्यवस्था चरमरा गई है। कई इलाकों में कचरे का उठाव नहीं होने से लोगों को दुर्गंध और गंदगी का सामना करना पड़ रहा है।