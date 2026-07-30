Chapra News: ब्लूटूथ से नकल कराने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़, सिपाही व दो होमगार्ड समेत आठ गिरफ्तार

Chapra News: आरा, मोतिहारी व पटना के लिए भी द एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम की कार्रवाई, सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में भेजे गए पेज 3 की लीड, 1 को भी दिखा लें छपरा, हमारे संवाददाता। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा...

Chapra News: आरा, मोतिहारी व पटना के लिए भी परीक्षा केंद्र से परीक्षार्थी पकड़ा गया, और आसपास से गिरोह के सदस्य ,वॉकी-टॉकी व इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद एसएसपी के निर्देश पर गठित टीम की कार्रवाई, सभी आरोपित न्यायिक हिरासत में भेजे गए पेज 3 की लीड, 1 को भी दिखा लें छपरा, हमारे संवाददाता। बिहार गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में अधिनायक अनुदेशक पद के लिए बुधवार को आयोजित प्रारंभिक लिखित परीक्षा के दौरान ब्लू टूथ के साथ एक परीक्षार्थी समेत तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद गुरुवार को सारण पुलिस ने संगठित तरीके से ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है।

गिरफ्तारी का विवरण पुलिस ने परीक्षा केंद्र से ब्लूटूथ डिवाइस के सहारे परीक्षा दे रहे एक परीक्षार्थी सहित मध्य निषेध विभाग के एक सिपाही, दो होमगार्ड जवान और अन्य सदस्यों समेत कुल आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई मुफस्सिल थाना क्षेत्र स्थित आदर्श जनता उच्च माध्यमिक के विद्यालय, नैनी परीक्षा केंद्र पर की गई। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से ब्लूटूथ डिवाइस, वॉकी-टॉकी सहित कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपितों में सारण जिले के मढौरा थाना क्षेत्र के रामचक निवासी मद्य निषेध विभाग का सिपाही रामजी कुमार राम, भोजपुर जिले के गड़हनी थाना क्षेत्र के पिपरा निवासी होमगार्ड जवान अविनाश कुमार, उदवंतनगर थाना क्षेत्र के सलथर निवासी होमगार्ड जवान अजीत कुमार, पटना के बहादुरपुर निवासी राजीव राज रंजन, भोजपुर के सिकरहट्टा निवासी उपेंद्र कुमार, वैशाली जिले के कटहरा निवासी विश्वजीत कुमार, भोजपुर के सलथर निवासी अमित कुमार और पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिले के पताही थाना क्षेत्र के वतौना निवासी संतोष कुमार शामिल हैं।

पुलिस की कार्रवाई और जांच वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह गिरोह सुनियोजित तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में कदाचार कराने का कार्य कर रहा था। सभी आरोपितों से गहन पूछताछ के बाद उनके नेटवर्क और अन्य संभावित मामलों की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि गिरोह ने पूर्व में किन-किन परीक्षाओं में इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार सभी आरोपितों को गुरुवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मालूम हो कि बुधवार को परीक्षा केंद्र के प्रभारी प्राचार्य अनिल कुमार सिंह को परीक्षार्थी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जांच के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस मिलने के बाद उन्होंने तत्काल मुफस्सिल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर शशि रंजन मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी अपर पुलिस अधीक्षक राम पुकार सिंह को दी। इसके बाद वरीय पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर जांच शुरू की गई। पूछताछ में सामने आया कि यह एक संगठित गिरोह है, जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को अवैध सहायता उपलब्ध कराता था। पुलिस ने निशानदेही पर शहर के एक किराए के मकान में छापेमारी की, जहां से गिरोह के अन्य सदस्यों को हिरासत में लिया गया। वहां से वॉकी-टॉकी, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरपीस, बैटरी, चार्जर और अन्य संचार उपकरण बरामद किए गए, जिनका उपयोग परीक्षा में कदाचार कराने के लिए किया जा रहा था।