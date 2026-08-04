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Chapra News: डोरीगंज में वय आयुष्मान कार्ड का वितरण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: डोरीगंज। छपरा सदर प्रखंड के डोरीगंज बाजार पर सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा 145 वय वन्दना आयुष्मान कार्ड वितरण किया गया। भाजपा के नेता ने इसे गरीबों के लिए राम बाण बताया। साथ ही, छपरा से पटना के बीच मेमू ट्रेन चलाने की मांग पर रेलवे ने प्रस्ताव पर कार्रवाई शुरू की है।

Chapra News: डोरीगंज में वय आयुष्मान कार्ड का वितरण

Chapra News: डोरीगंज। छपरा सदर प्रखंड के डोरीगंज बाजार पर सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा बनवाकर 145 वय वन्दना आयुष्मान कार्ड वितरण हुआ। मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी ऐसे सांसद है जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद मोदी के महत्वाकांक्षी योजना वय बन्दना कार्ड को निःशुल्क बनवाकर सारण लोकसभा के हर घर में पहुचाने का काम किया है। इस अवसर पर सदर प्रखण्ड 20 सुत्री अध्यक्ष रिकू सिंह ने कहा कि यह योजना वास्तव में गरीबो के लिये राम बाण है। इस अवसर पर पूर्व जिला मंत्री दिनेश सिंह राजन, सदर भाजपा पूर्व अध्यक्ष मुन्ना साह, समाजसेवी सूर्य प्रसाद सिंह, मृत्युंजय सिंह ,चन्द्र भूषण राय आदि लोगो ने सहयोग किया।

मेमू ट्रेन चलाने की मांग

छपरा से पटना के बीच मेमू ट्रेन चलाने की मांग परसा । छपरा से पटना के बीच एक जोड़ी मेमू ट्रेन चलाने की मांग को लेकर भेजे गए प्रस्ताव पर पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल के संबंधित कार्यालय ने क्षेत्रीय रेल परामर्श दात्री सदस्य रंजय कुमार सिंह को पत्र जारी कर बताया है कि छपरा से पटना के बीच एक जोड़ी मेमू ट्रेन संचालित करने के सुझाव के संबंध में प्राप्त प्रस्ताव को अग्रतर कार्रवाई के लिए रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि प्रस्ताव पर रेलवे बोर्ड स्तर से आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में पूर्व मध्य रेल, हाजीपुर के मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय की ओर से सूचना जारी की गई है। छपरा-पटना रेलखंड पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों का आवागमन होता है। ऐसे में नई मेमू ट्रेन के परिचालन से दैनिक यात्रियों, नौकरीपेशा लोगों, विद्यार्थियों एवं अन्य यात्रियों को काफी सुविधा मिलने की उम्मीद है।

प्रश्नोत्तरी

आयुष्मान कार्ड वितरण किसने किया?
आयुष्मान कार्ड वितरण सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा किया गया।
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