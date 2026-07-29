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Chapra News: साइबर अपराध से बचाव और गुड टच-बैड टच की दी गई जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: बनियापुर, एक प्रतिनिधि। लौवा स्थित संत जलेश्वर एकेडमी में पुलिस प्रशासन की ओर से साइबर अपराध, बच्चों की सुरक्षा और नैतिक व्यवहार पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं...

Chapra News: साइबर अपराध से बचाव और गुड टच-बैड टच की दी गई जानकारी

Chapra News: बनियापुर, एक प्रतिनिधि। प्रखंड के लौवा स्थित संत जलेश्वर एकेडमी में पुलिस प्रशासन की ओर से साइबर अपराध, बच्चों की सुरक्षा और नैतिक व्यवहार पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं को डिजिटल दुनिया के सुरक्षित उपयोग, सामाजिक जिम्मेदारियों तथा अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया।

मुख्य अतिथि का संबोधन

मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित अपर पुलिस अधीक्षक राम पुकार सिंह ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि जीवन में सफलता के लिए केवल पढ़ाई ही नहीं, बल्कि अच्छा इंसान बनना भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आज इंटरनेट हमारी जरूरत बन चुका है, लेकिन इसका उपयोग केवल आवश्यक कार्यों और पढ़ाई तक ही सीमित रखना चाहिए। सोशल मीडिया और अनावश्यक ऑनलाइन गतिविधियों में अधिक समय बिताने से बचना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों को साइबर अपराधों से बचाव के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि किसी भी अनजान व्यक्ति से अपनी निजी जानकारी, बैंकिंग विवरण, ओटीपी या पासवर्ड साझा नहीं करें। किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने या फर्जी कॉल के झांसे में आने से बचें।

छात्राओं की सुरक्षा का विषय

अपर पुलिस अधीक्षक ने छात्राओं की सुरक्षा के विषय पर भी विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक छात्र-छात्रा को गुड टच और बैड टच के बारे में जानकारी होना बेहद जरूरी है। यदि कोई व्यक्ति अनुचित तरीके से स्पर्श करता है या असहज महसूस कराता है, तो इस बात को कभी छिपाना नहीं चाहिए। इसकी जानकारी तुरंत अपने माता-पिता, शिक्षक या स्कूल प्रशासन को दें, ताकि समय रहते उचित कार्रवाई की जा सके।

विधान पार्षद का संबोधन

कार्यक्रम में विधान पार्षद सच्चिदानंद राय ने भी विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुशासित जीवन, नैतिक मूल्यों और शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ज्ञान के साथ-साथ सही संस्कार भी बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव हैं। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के प्राचार्य अजीत कुमार ने सभी अतिथियों का बुके एवं शॉल भेंटकर स्वागत और सम्मान किया।

प्रश्नोत्तर

कार्यक्रम का आयोजन किस स्कूल में हुआ?
कार्यक्रम का आयोजन संत जलेश्वर एकेडमी में हुआ।
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