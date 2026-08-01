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Chapra News: चेहल्लुम व श्रावणी मेला को लेकर शांति समिति की बैठक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: सौहार्द बनाए रखने की अपीलआवश्यक कार्रवाई की जा सके।बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने लोगों से आपसी...

Chapra News: चेहल्लुम व श्रावणी मेला को लेकर शांति समिति की बैठक

Chapra News: सौहार्द बनाए रखने की अपील गड़खा, एक संवाददाता। चेहल्लुम और श्रावणी मेला को शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर शनिवार को गड़खा थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता थानाध्यक्ष सुभाष प्रसाद ने की। उन्होंने कहा कि दोनों पर्व सामाजिक सद्भाव और आपसी भाईचारे के प्रतीक हैं। सभी लोग प्रशासन का सहयोग करें और किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि या विवाद की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते आवश्यक कार्रवाई की जा सके।बैठक में मौजूद जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बुद्धिजीवियों ने भी प्रशासन को पूर्ण सहयोग देने का भरोसा दिलाया।

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उन्होंने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। थानाध्यक्ष ने बताया कि पर्व के दौरान संवेदनशील स्थानों पर पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी और गश्ती बढ़ाई जाएगी। बैठक में जिला जदयू अध्यक्ष वैद्यनाथ प्रसाद सिंह विकल, थानाध्यक्ष सुभाष प्रसाद, प्रखंड राजद अध्यक्ष डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव, श्याम सुंदर प्रसाद, ओमप्रकाश, अशोक गुप्ता, दिनेश राय, विजय सिंह, शंकर प्रसाद, मो. इमाम हुसैन, उपेंद्र कुमार यादव, बाबूजान अंसारी, प्रवीण कुमार, आलोक कुमार, जयप्रकाश राम, वृजानंद पाठक, अशोक सिंह समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

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