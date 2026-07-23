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Chapra News: सोनपुर में मानदेय भुगतान की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: पशु मैत्री एवं टीका कर्मियों ने किया अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा घोषणा भी की। इस संबंध में दर्जनों पशु मैत्री एवं टीका कर्मियों ने अनुमंडल भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिया...

Chapra News: सोनपुर में मानदेय भुगतान की मांग को लेकर किया प्रदर्शन

Chapra News: पशु मैत्री एवं टीका कर्मियों ने किया अनिश्चित कालीन कार्य बहिष्कार की घोषणा सोनपुर। सोनपुर में नियमित मानदेय भुगतान की मांग को लेकर गुरुवार को दर्जनों पशु मैत्री एवं टीका कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उनलोगों ने मांगें पूरी होने तक अपने कार्यों के बहिष्कार करने की घोषणा भी की। इस संबंध में दर्जनों पशु मैत्री एवं टीका कर्मियों ने अनुमंडल भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी को एक ज्ञापन दिया है । ज्ञापन में कहा गया है कि हम सभी पशु मैत्री एवं टीकाकर्मी विगत लगभग 10 वर्षों से विभाग के निर्देशानुसार विभिन्न टीकाकरण कार्यक्रमों एवं पशु स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का निष्ठा पूर्वक निर्वहन करते आ रहे हैं ।

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बावजूद इसके आज तक हमें नियमित मासिक मानदेय का भुगतान तथा सेवा स्थायी नहीं किया जा सका । बिना मासिक मानदेय के लगातार कार्य करना हम सभी पशु मैत्री एवं टीका कर्मियों के लिए अत्यंत कठिन हो गया है । उन्होंने सभी पशु मैत्री एवं टीका कर्मियों के लिए शीघ्र मासिक मानदेय लागू करने और सेवा को स्थायी करने की मांग की है । ज्ञापन देने वालों में राजबली दास, सुबोध कुमार,राकेश कुमार,रोशन कुमार,दिनेश कुमार,नंदकिशोर राय,राहुल कुमार,मोहन प्रसाद यादव आदि दर्जनों पशु मैत्री एवं टीका कर्मी शामिल थे ।

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