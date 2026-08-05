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Chapra News: हॉस्टल में दुर्व्यवहार पर रोक लगे वरना आंदोलन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, छपरा
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Chapra News: छात्राओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आइसा ने दिया अल्टीमेटमडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष कुणाल कौशिक और जिला सचिव विकास कुमार...

Chapra News: हॉस्टल में दुर्व्यवहार पर रोक लगे वरना आंदोलन

Chapra News: छात्राओं की सुरक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आइसा ने दिया अल्टीमेटम छपरा, एक संवाददाता। लोकनायक जयप्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी छपरा में छात्राओं के साथ कथित दुर्व्यवहार तथा मेडिकल एवं एंबुलेंस सुविधा के अभाव को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) ने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष कुणाल कौशिक और जिला सचिव विकास कुमार ने पीड़ित छात्राओं को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग की है।संगठन ने छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने, परिसर व हॉस्टल में दुर्व्यवहार पर रोक लगाने, 24 घंटे एंबुलेंस सेवा उपलब्ध कराने तथा प्रशिक्षित मेडिकल स्टाफ के साथ प्राथमिक उपचार केंद्र की व्यवस्था करने की मांग की है।

आइसा का कहना है कि छात्राओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य से किसी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठन ने कॉलेज प्रशासन को तीन दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि में मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होने पर जिला स्तर पर व्यापक आंदोलन किया जाएगा। आइसा ने कहा कि आंदोलन से उत्पन्न किसी भी स्थिति की जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी।

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