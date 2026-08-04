Chapra News: आज जिले के सभी प्रखंडों में लगेगा सहयोग शिविर

Chapra News: पेज पांच की लीडडटे रहे। शिविर में आम लोगों के आवेदन प्राप्त कर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। शिविरों के सफल

Chapra News: पेज पांच की लीड जिले के 20 पंचायतो का सहयोग शिविर के लिये चयन प्रखंडवार वरीय प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति छपरा, नगर प्रतिनिधि। जिले के सभी 20 प्रखंडों में लोगों की समस्यायों के निराकरण को ले बुधवार को 20 पंचायतो में सहयोग शिविर लगेगा। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग अवकाश का दिन होने के बाद भी मंगलवार को जिला पदाधिकारी वैभव श्रीवास्तव के स्तर पर होती रही।

सहयोग शिविर का संचालन शिविर की सफलता के लिए जिला प्रशासन के सभी वरीय पदाधिकारी अपने -अपने प्रखंडों में पूरे दिन डटे रहे। शिविर में आम लोगों के आवेदन प्राप्त कर उनका त्वरित निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। शिविरों के सफल संचालन, निगरानी और समन्वय के लिए जिला प्रशासन ने प्रखंडवार वरीय प्रशासनिक अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पहले ही की है। अधिकारियों को शिविर स्थल पर उपस्थित रहकर आवेदन प्राप्ति, अनुश्रवण और व्यवस्था संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रशासन का उद्देश्य है कि आम नागरिकों को एक ही स्थान पर आवश्यक सहायता उपलब्ध हो सके।

शिविरों का समय और व्यवस्था सुबह 10 बजे से संचालित होंगे सहयोग शिविर डीएम के आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि सभी शिविर निर्धारित स्थल पर सुबह 10 बजे से संचालित होंगे। संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी को शिविर संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। शिविर में प्राप्त आवेदनों की दो प्रतियां तैयार की जाएंगी, जिसमें एक प्रति आवेदक को प्राप्ति रसीद के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। आवेदन पंजी में आवेदन प्राप्ति की तिथि, समय तथासम्बंधित कर्मी के हस्ताक्षर दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है।

मुख्य सचिव का पत्र मुख्य सचिव ने भी डीएम को भेजा है पत्र सूबे के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने भी डीएम को पत्र भेजा है। इसमें सहयोग पोर्टल पर प्राप्त होने वाली जन शिकायतों का प्रभावी समाधान के उद्देश्य से उसका वर्गीकरण, निवारण, निवारण में विलंब आदि के कारणों का विश्लेषण किया जाएगा। इस विश्लेषण में जन शिकायतों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर लापरवाही मिलने पर संबंधित पदाधिकारी और कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई तय है।

संतोषजनक निस्तारण की आवश्यकता निष्पादन में संतोषजनक काम नही पर कार्रवाई तय मुख्य सचिव ने पत्र में कहा है कि सहयोग शिविर की अध्यक्षता जिला पदाधिकारी से अलग हटकर कोई दूसरे पदाधिकारी कर रहे हैं, तो शिविर की समाप्ति के बाद जिला पदाधिकारी को एक संक्षिप्त प्रतिवेदन भेजेंगे जिसमें आवेदकों-वादों के निष्पादन में संतोषजनक काम नहीं करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों की भी जानकारी दी जाएगी। इसी जानकारी के आधार पर संबंधित के खिलाफ आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।