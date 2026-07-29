Chapra News: पुराने गंडक पुल पर वाहनों के आवागमन पर अस्थायी रोक, वैकल्पिक यातायात व्यवस्था लागू

Chapra News: पेज चार की बॉटम गई है। इसी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हाजीपुर के साथ विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई है। पुराने गंडक पुल पर व्यवस्था श्रावणी मेला...

Chapra News: पेज चार की बॉटम श्रावणी मेला की तैयारी को लेकर प्रशासन का निर्णय सोनपुर। श्रावणी मेला के सफल, सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन तथा कांवरिया श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुराने गंडक पुल से सोनपुर-हाजीपुर के बीच वाहनों के आवागमन के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, हाजीपुर द्वारा पुराने गंडक पुल के संयुक्त निरीक्षण के उपरांत प्राप्त जांच प्रतिवेदन में पुल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए केवल हल्के वाहनों के उपयोग की अनुशंसा की गई है। इसी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, हाजीपुर के साथ विचार-विमर्श के बाद निम्नलिखित व्यवस्था लागू की गई है।

प्रशासनिक व्यवस्था पुराने गंडक पुल पर व्यवस्था श्रावणी मेला के दौरान पहलेजा घाट एवं कालीघाट से जल भरकर बाबा हरिहरनाथ मंदिर होते हुए बाबा गरीबनाथ मंदिर, मुजफ्फरपुर जाने वाले कांवरिया श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ को देखते हुए पुराने गंडक पुल से सोनपुर से हाजीपुर तथा हाजीपुर से सोनपुर की ओर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। पुराना गंडक पुल केवल पैदल यात्रियों एवं श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। सोनपुर एवं हाजीपुर के बीच आवागमन करने वाले सभी वाहन नए गंडक पुल का उपयोग करेंगे। नए गंडक पुल पर विशेष यातायात व्यवस्था श्रावणी मेला के दौरान 30 जुलाई से 28 अगस्त तक श्रावण मास के प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार से सोमवार तक हाजीपुर से सोनपुर एवं सोनपुर से हाजीपुर की ओर भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध रहेगा। श्रद्धालुओं, पर्यटकों एवं आम नागरिकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष यातायात प्रबंधन लागू किया गया है। इस व्यवस्था के संचालन एवं अनुश्रवण की जिम्मेदारी अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर/सोनपुर, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हाजीपुर/सोनपुर तथा अपर पुलिस अधीक्षक (यातायात), वैशाली के जिम्मे रहेगी।

वैकल्पिक मार्ग भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग छपरा से हाजीपुर की ओर आने वाले भारी वाहन- छपरा, → शीतलपुर (दिघवारा) → परसा, → मकेर, → रेवाघाट, → बखरा चौक, → वैशाली, → लालगंज, → अंजानपीर होते हुए हाजीपुर पहुंचेंगे। इन वाहनों का हाजीपुर शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पटना से महात्मा गांधी सेतु होकर आने वाले भारी वाहन - पटना से आने वाले भारी वाहन रामाशीष चौक नहीं जाएंगे। वे बीएसएनएल गोलंबर से फ्लाईओवर होते हुए अंजानपीर पहुंचेंगे तथा वहां से लालगंज → वैशाली → बखरा चौक → रेवाघाट → परसा-→ शीतलपुर होते हुए छपरा एवं मुजफ्फरपुर की ओर जाएंगे। जिला प्रशासन ने सभी वाहन चालकों एवं आम नागरिकों से निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का पालन करने तथा यातायात पुलिस एवं प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करने की अपील की है।