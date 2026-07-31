Chapra News: लंबित मामलों पर डीईओ सख्त, शाखावार कार्यों की समीक्षा

Chapra News: शिक्षा विभाग के कार्यों के समय पर निष्पादन में देरी के मुद्दे पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा कर समयबद्ध निष्पादन के निर्देश दिए गए। भाकपा ने सरकार की नीतियों के विरोध में पदयात्रा करने का निर्णय लिया। गड़खा में आपसी विवाद में पिता-पुत्र घायल हुए।

Chapra News: बैठक में जवाबदेही तय करने के साथ समयबद्ध निष्पादन के दिए निर्देश

बैठक की समीक्षा छपरा, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। शिक्षा विभाग के कार्यों के समय पर निष्पादन में हो रही देरी को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) निशांत किरण ने शुक्रवार को अपने कार्यालय कक्ष में सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों तथा बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम के तकनीकी एवं अभियंत्रण पदाधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में विभिन्न शाखाओं में लंबित मामलों की विस्तार से समीक्षा करते हुए जवाबदेही तय की गई और समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निर्देश और शिकायतें बैठक में डीईओ ने कहा कि निदेशालय एवं अन्य स्रोतों से प्राप्त पत्रों का समय पर निष्पादन नहीं होने के कारण शिक्षक एवं आम नागरिकों को कार्यालय का बार-बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। जिला पदाधिकारी की समन्वय समिति की बैठक और जनता दरबार में भी लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ऐसे में कार्यों में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी।

लापरवाही के मामले डीईओ ने समीक्षा के दौरान स्पष्ट किया कि कई बार लिखित एवं मौखिक निर्देश दिए जाने के बावजूद विभिन्न शाखाओं में कार्यों के निष्पादन में शिथिलता बरती जा रही है। कई लिपिक एवं कर्मी प्राप्त पत्रों को समय पर निस्तारित करने के बजाय अपने पास लंबित रख रहे हैं, जो विभागीय एवं सरकारी नियमों के प्रतिकूल है।

भाकपा का विरोध प्रदर्शन भाकपा पदयात्रा निकाल सरकार की नीतियों का विरोध करेगी फोटो- 8 दरियापुर के डेरनी में गुरुवार की शाम भाकपा की बैठक में सरकार के बदलाव को लेकर पोस्टर दिखाते कार्यकर्ता दरियापुर। भाकपा केंद्र व राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ पदयात्रा निकाल कर विरोध करेगी। डेरनी के जयमंगल भवन में गुरुवार की देर शाम अंचल परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। आगमी छह अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले पदयात्रा कार्यक्रम के तहत 13अगस्त को महम्मदपुर से एवं 14 अगस्त को सुतिहार टोले जुम्मन से पदयात्रा का कार्यक्रम बनाया गया। बैठक में डेरनी पुलिस की कार्यशैली पर दुःख प्रकट किया गया और उसमें सुधार नहीं होने की स्थिति में आंदोलन चलाने का निरह लिया गया।

आंदोलन की योजना वक्ताओं ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की कार्यप्रणाली अत्यंत दुखद है। आंदोलन को दबा कर यह पार्टी सत्ता में आरूढ़ रहना चाहती है। इसके मंसूबे को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। अध्यक्षता जगन्नाथ महतो ने की। बैठक में आगामी 1 सितंबर को दिल्ली में प्रदर्शन को पार्टी द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में अधिक संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया गया। बैठक में डॉ के एन सिंह,डॉ महात्मा प्रसाद गुप्ता,मीडिया प्रभारी विजय कुमार साह,परमात्मा प्रसाद गुप्ता,रामजी राय,पुनीत राम सहित दर्जनों पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

गड़खा में हिंसा की घटना गड़खा में पिता-पुत्र को मारपीट कर घायल किया गड़खा । सरगट्टी गांव में आपसी विवाद के दौरान कुछ लोगों ने पिता-पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया। घायल सिकंदर माझी ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वह अपने पुत्र के साथ बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान गांव के मुन्ना महतो और आकाश महतो लाठी लेकर पहुंचे और दोनों के साथ मारपीट कर घायल कर दिया। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने बीच बचाव किया और घायलों को इलाज के लिए गड़खा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। थानाध्यक्ष सुभाष कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।