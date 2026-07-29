Chapra News: तेज रफ्तार बाइक की चपेट में आने से वृद्धा गंभीर

हादसे में बाइक पर सवार तीन लोग भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) अमनौर में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद शेखपुरा डीह निवासी रवींद्र सिंह की 65 वर्षीय पत्नी सुनैना देवी की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। उनकी हालत चिंताजनक बताई जा रही है।

घटनाक्रम

वहीं, बाइक सवार तरैया थाना क्षेत्र के गणेश माझी (66 वर्ष), उनकी पत्नी शीला देवी (60 वर्ष) और पुत्री गुड़िया कुमारी (18 वर्ष) का उपचार सीएचसी अमनौर में चल रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गणेश माझी अपनी पत्नी और पुत्री के साथ बाइक से भेल्दी की ओर से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान शेखपुरा डीह के समीप उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी सुनैना देवी को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि महिला सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गईं। बाइक सवार तीनों लोग भी सड़क पर गिरकर जख्मी हो गए। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्परता दिखाते हुए एंबुलेंस और निजी वाहन की सहायता से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उनका उपचार शुरू किया गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है।