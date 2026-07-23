Chapra News: घटना के पांच दिन बाद भी नहीं हटा दुर्घटनाग्रस्त ठेला

Chapra News: पैदल राही व साइकिल सवार को परेशानी रसूलपुर। छपरा- सीवान एन एच 531 के रसूलपुर चट्टी पर घटना के पांच दिन बाद भी दुर्घटनाग्रस्त ठेले को नहीं हटाया जा सका है। एक लाइन होटल के आगे दुर्घटनाग्रस्त ठेला लगा है। सड़क किनारे से चलने वाले पैदल राही , साइकिल व बाइक सवार को परेशानी है। घटना के बाद बीच सड़क से दुर्घटनाग्रस्त ठेले को सड़क किनारे प्रशासन द्वारा लगा दिया गया था। मालूम हो कि पांच दिन पहले रविवार की रात ठेला चलाकार घर लौट रहे रसूलपुर चट्टी के ठेला मजदूर जितेन्द्र साह को अज्ञात ट्रक ने रौंदा डाला था जिसकी मौत इलाज के दौरान उसी रात हो गई थी।

रसूलपुर में सीएनजी ऑटो से 120 लीटर देसी शराब बरामद, चालक फरार

शराब के फरार धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजा

रसूलपुर । स्थानीय पुलिस ने एक सीएनजी ऑटो से गुरुवार को 120 लीटर देसी शराब बरामद की। पुलिस को देख मौके से ऑटो चालक व उसका एक सहयोगी फरार हो गया। पुलिस के अनुसार कारोबारी छपरा से सीवान के दारौंदा थानान्तर्गत बगौरा शराब ले जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सीएनजी ऑटो के जरिए अवैध शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर इंटहरी गांव में पुलिस टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया।जलालपुर। स्थानीय पुलिस ने शराब बरामदगी के एक पुराने मामले से फरार धंधेबाज को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार धंधेबाज गम्हरिया रूसी गांव का विक्की कुमार बताया गया है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से शराब बरामद की गई थी जिस मामले में वह फरार चल रहा था।