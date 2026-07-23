Chapra News: घटना के पांच दिन बाद भी नहीं हटा दुर्घटनाग्रस्त ठेला
Chapra News: , पैदल राही व साइकिल सवार को परेशानीह को अज्ञात ट्रक ने रौंदा डाला था जिसकी मौत इलाज के दौरान उसी रात हो गई थी। रसूलपुर में सीएनजी ऑटो से 120 ली
Chapra News: पैदल राही व साइकिल सवार को परेशानी रसूलपुर। छपरा- सीवान एन एच 531 के रसूलपुर चट्टी पर घटना के पांच दिन बाद भी दुर्घटनाग्रस्त ठेले को नहीं हटाया जा सका है। एक लाइन होटल के आगे दुर्घटनाग्रस्त ठेला लगा है। सड़क किनारे से चलने वाले पैदल राही , साइकिल व बाइक सवार को परेशानी है। घटना के बाद बीच सड़क से दुर्घटनाग्रस्त ठेले को सड़क किनारे प्रशासन द्वारा लगा दिया गया था। मालूम हो कि पांच दिन पहले रविवार की रात ठेला चलाकार घर लौट रहे रसूलपुर चट्टी के ठेला मजदूर जितेन्द्र साह को अज्ञात ट्रक ने रौंदा डाला था जिसकी मौत इलाज के दौरान उसी रात हो गई थी।
रसूलपुर में सीएनजी ऑटो से 120 लीटर देसी शराब बरामद, चालक फराररसूलपुर । स्थानीय पुलिस ने एक सीएनजी ऑटो से गुरुवार को 120 लीटर देसी शराब बरामद की। पुलिस को देख मौके से ऑटो चालक व उसका एक सहयोगी फरार हो गया। पुलिस के अनुसार कारोबारी छपरा से सीवान के दारौंदा थानान्तर्गत बगौरा शराब ले जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सीएनजी ऑटो के जरिए अवैध शराब की बड़ी खेप लाई जा रही है। इस सूचना के आधार पर इंटहरी गांव में पुलिस टीम द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया।
शराब के फरार धंधेबाज को गिरफ्तार कर जेल भेजाजलालपुर। स्थानीय पुलिस ने शराब बरामदगी के एक पुराने मामले से फरार धंधेबाज को गिरफ्तार कर गुरुवार को जेल भेज दिया। गिरफ्तार धंधेबाज गम्हरिया रूसी गांव का विक्की कुमार बताया गया है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से शराब बरामद की गई थी जिस मामले में वह फरार चल रहा था।
सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।