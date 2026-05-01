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LPG गैस सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, छपरा के जलालपुर में एनएच 331 जाम

May 01, 2026 03:30 pm ISTJayesh Jetawat हिन्दुस्तान, जलालपुर/कोपा (छपरा)
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एलपीजी गैस सिलेंडर की डिलीवरी नहीं होने से गुस्साए उपभोक्ताओं ने छपरा के जलालपुर में एनएच 331 पर शुक्रवार को जाम लगा दिया। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बुकिंग होने के बावजूद उन्हें सिलेंडर की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

LPG गैस सिलेंडर नहीं मिलने से उपभोक्ताओं का फूटा गुस्सा, छपरा के जलालपुर में एनएच 331 जाम

बिहार के सारण (छपरा) जिले में एलपीजी रसोई गैस की आपूर्ति व्यवस्था से नाराज चल रहे उपभोक्ताओं का गुस्सा शुक्रवार को फूट पड़ा। गैस उपभोक्ताओं ने बुकिंग होने के बावजूद एलपीजी सिलेंडर की आपूर्ति नहीं होने से नाराज होकर छपरा-मलमलिया पथ राष्ट्रीय राज्य मार्ग एनएच 331 को जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार हनुमान मंदिर के समीप शुक्रवार की सुबह रसोई गैस की डिलीवरी लेने आए उपभोक्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। उपभोक्ताओं ने जमकर बवाल काटा।

उपभोक्ताओं का आरोप है कि 7-8 दिनों से गैस बुकिंग कर उन्होंने पर्ची भी एजेंसी से कटवा ली है। इसके बावजूद गैस की डिलीवरी अभी तक नहीं हो पाई है। आधा दर्जन से अधिक उपभोक्ताओं का आरोप था कि बुक करने के बाद बिना गैस उठाव किए ही डिलीवरी का मैसेज आ जा रहा है।

उपभोक्ताओं ने बताया कि गैस नहीं रहने के कारण बच्चों को स्कूल जाने के समय लंच बनाने में परेशानी हो रही है। जय किशुन यादव, जहांगीर खान, मुन्ना यादव, नीरज कुमार सिंह, भोला राय ने कहा कि तीन माह से नया गैस कनेक्शन नहीं होने से उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है।

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आक्रोशित उपभोक्ताओं को जलालपुर थानाध्यक्ष पप्पू कुमार तथा बीडीओ विनोद कुमार ने समझा बुझाकर जाम तुड़वाया। बावजूद उपभोक्ता गैस गोदाम पर हंगामा करने लगे। वहीं, कोपा के पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि तारकेश्वर साह ने बताया कि गैस बुकिंग के पांच दिन होने के बाद भी गैस का डिलीवरी नहीं की जा रही है। जब भी एजेंसी कर्मी के पास फोन करने पर मोबाइल स्वीच ऑफ कर दिया जा रहा है। तारकेश्वर साह ने सदर एसडीओ नीतीश कुमार से इसकी शिकायत भी की है।

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Jayesh Jetawat

लेखक के बारे में

Jayesh Jetawat

जयेश जेतावत एक अनुभवी, जुझारू एवं निष्पक्ष पत्रकार हैं। बीते 10 सालों से स्थानीय मुद्दों को कवर कर रहे हैं। राजनीतिक, सामाजिक और आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग एवं संपादन में महारत हासिल है। बिहार में पर्यटन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी गहरी पकड़ रखते हैं। तकनीकी रूप से निपुण जयेश, तथ्यों की बारीकी से जांच कर समयसीमा के भीतर पाठकों तक सटीक खबरें एवं शोध-परक विश्लेषण पहुंचाते हैं। जनसरोकार के मुद्दे उठाना, पेशेवर नैतिकता का पालन करना, समाज एवं मानव कल्याण के प्रति जिम्मेदारी, इन्हें और भी योग्य बनाती है। भाषा पर इनकी अच्छी पकड़ है। जटिल मुद्दों को पाठकों एवं दर्शकों तक आसान शब्दों में पहुंचाना इनकी खूबी है।

जयेश जेतावत मूलरूप से मेवाड़ क्षेत्र (राजस्थान) के रहने वाले हैं। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इसके बाद ईटीवी भारत में बतौर प्रशिक्षु समाचार संपादक के रूप में काम शुरू किया। फिर इंडिया न्यूज के डिजिटल सेक्शन में विभिन्न बीट कवर की। इसके बाद, वे2न्यूज में बतौर टीम लीडर तीन राज्यों की कमान संभाली। साल 2021 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े, तब से यहां बिहार की खबरों को कवर कर रहे हैं। जयेश ने टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव इंडिया न्यूज चैनल और सी-वोटर रिसर्च एजेंसी में इंटर्नशिप भी की। पटना से प्रकाशित मैगजीन राइजिंग मगध में समसामयिक विषयों पर इनके लेख छपते रहे हैं। समाचार लेखन के अलावा जयेश की साहित्यिक पठन एवं लेखन में रुचि है, सामाजिक मुद्दों पर कई लघु कथाएं लिख चुके हैं।

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