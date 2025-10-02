छपरा में फिल्मी स्टाइल में मर्डर, कार रुकते ही अंधाधुंध फायरिंग शुरू; दिनदहाड़े मचाई दहशत

छपरा के भेल्दी-अमनौर मार्ग पर गुरुवार दोपहर को फिल्मी स्टाइल में अंधाधुंध फायरिंग कर एक युवक की हत्या कर दी गई। वहीं, एक किशोर गंभीर रूप से घायल है। गोलीबारी करने वाले बदमाश कार से उतरकर ई रिक्शा में बैठे, फिर आगे से बाइक लेकर फरार हो गए।

बिहार के छपरा (सारण) जिले में गुरुवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने एक युवक का फिल्मी स्टाइल में मर्डर कर दिया। भेल्दी थाना क्षेत्र में अमनौर रोड स्थित जलालपुर चौक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। अज्ञात अपराधियों ने कार सवार दो युवकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 26 वर्षीय राहुल पांडेय की मौत हो गई। वहीं, सूरजकांत कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। उसका पटना में इलाज चल रहा है।

राहुल पांडेय भेल्दी थाना क्षेत्र के खरीदाहा गांव के पूर्व उप मुखिया विनोद पांडेय का बेटा था। घटना की सूचना मिलते ही परिजन में कोहराम मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोपहर के करीब 2 बजे जलालपुर चौक पर एक होंडा अमेज कार आकर रुकी। एक युवक सामान लेने के लिए गाड़ी से नीचे उतरा। तभी कार के अंदर से अचानक गोलियां चलने लगीं। ड्राइविंग सीट पर बैठा युवक सड़क पार करके भागने लगा, लेकिन गोली लगने से वह खून से लथपथ होकर नीचे गिर गया।

इसी दौरान कार से उतरे दो अपराधी पिस्टल लहराते हुए धान के खेत की ओर भाग गए। फिर एक ई-रिक्शा से कुछ दूर जाकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को गड़खा सीएचसी पहुंचाया गया, जहां से उन्हें छपरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई।

वहीं, सूरजकांत को छपरा से पटना के पीएमसीएच अस्पताल रेफर कर दिया गया। उसकी हालत भी काफी नाजुक बताई जा रही है। ग्रामीण एसपी संजय कुमार एवं मढ़ौरा डीएसपी नरेश पासवान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने इलाके में नाकेबंदी कर अपराधियों की धर-पकड़ के लिए छापेमारी शुरू कर दी है।